Frankfurt: So geht‘s mit Bus und Bahn zum Museumsuferfest

Von: Christoph Sahler

Das Museumsuferfest in Frankfurt ist zurück. Der RMV setzt am Wochenende dafür mehr Busse und Bahnen ein. Eine Million Besucher werden erwartet.

Frankfurt - Nach zwei Sommern im Zeichen der Coronapandemie und zahlreichen Absagen, feiert Frankfurt 2022 ein Fest nach dem nächsten. Am Freitag (26. August) steht das Comeback für das Museumsuferfest an. Dann werden bis zum Sonntag wieder bis zu einer Million Besucher auf den beiden Mainseiten erwartet. Der RMV setzt für den Menschenansturm längere Züge ein und bietet mehr Fahrten von Bussen und Bahnen bis spät in die Nacht an.

Das Programm für das Frankfurter Museumsuferfest hat es bereits in sich und erinnert an die Zeiten vor Corona. Letztmals fand das Kulturfestival 2019 statt. „Mit großem organisatorischem Aufwand und vielen kreativen Blickwinkeln geben 24 Museen Einblicke in ihre Häuser und Gärten“, beschreibt es die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, Ina Hartwig (SPD). Hinzu kommen die zahlreichen Bühnen und Stände auf insgesamt rund sechs Kilometern Länge entlang des Mainkais und des Sachsenhäuser Ufers.

Das Museumsuferfest in Frankfurt feiert sein Comeback. © Boris Roessler

Frankfurt: Museumsuferfest feiert Comeback nach Corona-Pause - So fahren Bus und Bahn

Wie die Stadt Frankfurt nun mitteilte, ist das Fest über sieben S-Bahn-, acht U‑Bahn-, sieben Straßenbahnlinien sowie vielen Buslinien zu erreichen.

S-Bahn: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sieht auf den S-Bahn-Linien S1 bis S4 sowie S8 und S9 Freitag- und Samstagnacht bis etwa 2 Uhr und Sonntagnacht bis etwa 1 Uhr längere Züge mit mehr Platz vor.

Die Stadt Frankfurt und der RMV empfehlen allen Besuchern die An- und Abreise zum Museumsuferfest mit Bus und Bahn und verweisen nochmals auf das 9-Euro-Ticket, das noch bis Ende August gültig ist. (csa)

