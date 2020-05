Mann stürzt vier Meter tief in Schacht – die Rettung ist kompliziert

In Frankfurt stürzt ein Arbeiter im Gutleutviertel vier Meter tief in einen Schacht und verletzt sich dabei schwer – seine Rettung gestaltet sich schwierig.

Frankfurt - Zu einer komplizierten Rettungsaktion kam es am Samstag (30.05.2020) in Frankfurt: An der Straßenbahnhaltestelle Baseler Platz im Gutleutviertel war um kurz vor 7.00 Uhr ein Arbeiter in einen Schacht gestürzt. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Demnach wollte der Monteur in den Installationsschacht steigen und fiel dabei etwa vier Meter in die Tiefe.

Frankfurt: Arbeiter stürzt im Gutleutviertel in Schacht

Der 33 Jahre alte Arbeiter erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Zudem gestaltete sich die Rettung des Mannes aufwendig: Zunächst mussten zwei Retter zur Erstversorgung und Betreuung des Verletzten in den Schacht am Baseler Platz in Frankfurt abgeseilt werden.

+ Rund 40 Minuten dauerte es, bis der Arbeiter aus dem Schacht gerettet war. © Feuerwehr Frankfurt

Unfall in Frankfurt: Bergung dauerte 40 Minuten

Danach wurde ein Flaschenzug am Rettungskorb einer Drehleiter des Feuerwehrfahrzeugs angeschlagen. Die Rettungskräfte beförderten dann eine spezielle Rettungstrage in den Schacht zum Opfer und den Erstversorgern. Erst nach 40 Minuten konnten die Einsatzkräfte des Sonderdienstes Höhenrettung den Monteur aus dem Schacht an der Haltestelle Baseler Platz in Frankfurt befreien.

Weshalb der Monteur in den Schacht im Gutleutviertel in Frankfurt stürzte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr wird die Unfallursache derzeit von den Behörden ermittelt.

Zu einem ähnlichen Unfall kam es in Frankfurt-Sachsenhausen: Auch dort stürzte ein Arbeiter in einen Schacht*.

Nicht nur für Arbeiter können Schächte zur Gefahr werden: In Frankfurt rettete die Polizei im Mai 2020 einen kleinen Fuchs aus dem Schacht auf einer Baustelle in Bergen-Enkheim.

Ebenfalls einer komplizierten Rettung bedurfte es bei einem Unfall im März 2020: Auf einem Hochhaus in Frankfurt-Gallus wurde ein Arbeiter schwer verletzt.

