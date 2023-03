Spektakuläre Verfolgungsjagd durch Frankfurt: Mann rammt Polizeiwagen – zwei Verletzte

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Ein Mann will in Frankfurt vor der Polizei fliehen. Bei der Verfolgung werden drei Autos beschädigt – unter anderem ein Polizeiwagen.

Frankfurt – Drei Autos, zwei schwere Schäden, eine zu Fuß fortgesetzte Flucht. Die Streife zweier Polizisten in Frankfurt nahm gestern Abend eine spektakuläre Wendung.

Mit viel Blaulicht verfolgten sie einen Raser in der Innenstadt, der heikle Fracht bei sich trug und entschlossen war, nicht gefasst zu werden. Die Bilanz: zwei zur Fahruntüchtigkeit beschädigte Autos, darunter ein Polizeiwagen, und leicht verletzte Beteiligte. Aber was ist genau passiert am Mittwochabend (22. März)?

Frankfurt gestern Abend: Der Tathergang

Zwei Polizisten auf Streife verfolgten gestern gegen 19.05 Uhr in Frankfurt ein zu schnell fahrendes Auto, das mehrere rote Ampeln missachtete. Laut der Pressemeldung der Polizei Frankfurt beschleunigte der Fahrer noch weiter, als er aufgefordert wurde, zur Verkehrskontrolle an den Straßenrand zu fahren. Auf der Varrentrappstraße in Richtung Theodor-Heuss-Allee holten die Polizisten zu ihm auf. Hier habe der Fahrer eingelenkt und die Beifahrerseite des Polizeiautos gestreift. Daraufhin kam der Raser von der Straße ab.

Täter flieht zu Fuß durch Frankfurt

Die Blaulicht-Agentur 5Vision.News berichtete von einem heftigen Aufprall gegen einen Baum, bei dem ein Rad aus seinem Fahrzeug gerissen worden sei. Erst auf dem Grünstreifen soll er zum Stehen gekommen sein. Der Fahrer selbst sei leicht verletzt worden. Die Polizei Frankfurt bestätigte auf Nachfrage, das Polizeiauto sei auf das Heck eines dritten Fahrzeugs aufgefahren, bei dem aber nur leichte Schäden entstanden seien. Der Skoda Fabia des Täters sowie der Opel Zafira der Polizei waren dagegen nicht mehr fahrbereit. Der Täter setzte seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber später festgenommen.

Der Opel Zafira der Polizei wurde beim Aufprall leicht beschädigt © 5VISION.NEWS

Frankfurt: Der Fahrer wird sich noch verantworten müssen

Zudem bestätigt das Polizeipräsidium Frankfurt im Gespräch, das Fluchtauto sei nicht zugelassen gewesen und das Kennzeichen einem anderen Auto zugehörig. Die genaue Herkunft des Fluchtautos sei aktuell noch unbekannt. Der Fahrer des Skodas habe außerdem keine Fahrerlaubnis vorweisen können.

Nach Polizeiangaben habe der Täter nicht nur zum Zeitpunkt der Tat unter Drogeneinfluss gestanden, sondern auch noch 4,86 Gramm Kokain bei sich getragen. Obwohl der Mann mittlerweile wieder aus dem Gewahrsam entlassen sei, werde er sich für das Fahren ohne Erlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Nachdem der Täter das Polizeiauto gerammt hatte, kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. © 5VISION.NEWS

Die Konsequenzen der Tat in Frankfurt

Die Polizisten in Alter von 23 und 33 Jahren erlitten leichte Verletzungen und konnten ihren Dienst am gestrigen Abend nicht fortsetzen. Insgesamt bestätigt die Polizei einen Sachschaden von etwa 28.000 Euro. (Maibrit Schültken)