Mann mit Schusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Von: Sebastian Richter

In Frankfurt meldet eine Zeugin einen Mann mit einer Pistole. Die Polizei sendet ein Großaufgebot – und kann wenig später Entwarnung geben.

Frankfurt – Aufregung in Bockenheim: Ein bewaffneter Mann hat in Frankfurt am Samstagabend (15. April) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Gegen 19.45 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass im Bereich der Rödelheimer Landstraße und der Breitenbachstraße ein Mann mit einer Schusswaffe unterwegs sei.

„Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte dorthin entsandt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Vor Ort konnten die Beamten schnell den von der Zeugin beschriebenen Mann auffinden – der sich auch widerstandslos festnehmen ließ.

In Frankfurt löst ein Mann mit einer Schusswaffe einen Polizeieinsatz aus. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Polizeieinsatz in Frankfurt: 26-Jähriger hantiert mit Waffe auf der Straße

Schnell konnte die Polizei im Anschluss Entwarnung geben: Es handelte sich lediglich um eine „Druckluftpistole“, heißt es im Bericht der Polizei. Der 26 Jahre alte Mann hatte sie demnach kurz zuvor gekauft und wollte sie „nun näher betrachten“.

Derartige Waffen kann man zwar ohne einen Waffenschein kaufen, das Führen in der Öffentlichkeit ist allerdings ohne waffenrechtliche Erlaubnis untersagt. Deshalb muss sich der Mann nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er allerdings wieder auf freien Fuß. (spr)

