Mainkai in Frankfurt: Unbekannter sticht Mann mehrmals Messer in den Rücken

Bei einem Angriff am Mainkai in Frankfurt ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte ihm auf einmal mit einem Messer in den Rücken gestochen. (Symbolbild)

Polizei sucht Zeugen

