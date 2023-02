Lewis Capaldi in der Festhalle: Fans singen seinen Song zu Ende

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Lewis Capaldi bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi tritt in der Frankfurter Festhalle auf. Als er nicht mehr weitersingen kann, springen seine Fans für ihn ein.

Frankfurt – Der Singer-Songwriter Lewis Capaldi leidet am Tourette-Syndrom, das ist seit einigen Monaten bekannt. Bei seinem Konzert in der Frankfurter Festhalle am Dienstag (21. Februar) wurden seine Fans Zeuge, wie er damit lebt. Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt, wie der schottische Musiker seinen Song „Someone you loved“ wegen eines Tics offenbar nicht mehr weitersingen kann.

Lewis Capaldi in der Frankfurter Festhalle: Fans singen für ihn weiter

Für die Fans war das jedoch kein Problem: Sie unterstützten Capaldi und sangen das Lied zu Ende. Der 26-Jährige hatte seine Diagnose im vergangenen Jahr in einem Interview mit der britischen Sun öffentlich gemacht. „Es ist etwas, mit dem ich leben muss“, sagt er. Er lerne „immer neue Wege, damit umzugehen“.

Nur die Mauern standen noch: Schwer gezeichnet war die Festhalle 1946 – heute strahlt das mehr als 100 Jahre alte Gebäude in voller Pracht.

Lewis Capaldi wurde 1996 im schottischen Glasgow geboren. Er veröffentlichte seine Songs zunächst auf der Plattform SoundCloud und wurde 2016 entdeckt, wie Bunte berichtet. 2018 veröffentlichte Lewis Capaldi mit „Breach“ seine zweite EP. Unter den neuen Songs war auch „Someone You Loved“, der weltweit die Charts stürmte.

Das Tourette-Syndrom, an dem Capaldi erkrankt ist, ist eine neuropsychiatrische Störung, die durch das gleichzeitige Auftreten von motorischen und vokalen Tics gekennzeichnet ist, so die Medizinische Hochschule Hannover. Das Tourette-Syndrom sei die häufigste Tic-Störung bei Erwachsenen. (cas)