Frankfurt: Bahn fährt Person an Konstablerwache an

An der Konstablerwache in Frankfurt ist es zu einem Unfall gekommen. Eine Bahn hat einen Menschen angefahren.

Frankfurt – An der Station Konstablerwache in Frankfurt ist offenbar eine Person von einer Bahn erfasst worden. Die Feuerwehr Frankfurt teilte auf Twitter mit, „eine Person sei von einem Zug angefahren worden". Der Rettungsdienst ist vor Ort, die Feuerwehrleute sind unterwegs. Laut der Deutschen Bahn (DB) kommt es im Bahnverkehr zu Verzögerungen wegen des Notarzteinsatzes. Nach Angaben des RMV kommt es bei allen S-Bahn-Linien zu massiven Ausfällen und Verspätungen. Mehr dazu in Kürze.