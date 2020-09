Frankfurt: Unfall an Ende von Feldweg kostet Rollerfahrer das Leben

Im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg kommt es zu einem tragischen Unglück: Ein Auto erfasst einen Roller. Dessen Fahrer überlebt den Unfall nicht.

Im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto stirbt ein 79 Jahre alter Rollerfahrer .

stirbt ein 79 Jahre alter . Der Unfall ereignete sich am Ende eines Feldwegs – die Polizei Frankfurt sucht Zeugen.

Frankfurt – Bei einem Unfall in Frankfurt ist am Donnerstagnachmittag (25.09.2020) ein 79 Jahre alter Rollerfahrer getötet worden. Am Ende eines Feldwegs hatte ein Auto den Roller erfasst, dessen Fahrer kurz nach dem Zusammenstoß seinen Verletzungen erlag. Das teilte die Polizei Frankfurt mit. Der 36-jährige Autofahrer zog sich demnach leichte Verletzungen zu.

Tödlicher Unfall im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg: Polizei sucht Zeugen

Gegen 14 Uhr soll er mit seinem grauen Audi Q3 die Straße Am Weißkirchener Berg Richtung Oberursel befahren haben. Zur selben Zeit war der 79-Jährige auf seinem blauen Roller der Marke Zündapp auf einem Feldweg in Richtung Riedberg unterwegs, heißt es im Bericht der Polizei Frankfurt.

Auf der Höhe der Altenhöferallee wird dieser Feldweg von der vorfahrtsberechtigten Straße Am Weißkirchener Berg unterbrochen. Der Rollerfahrer wollte die Straße kreuzen, als sich das Unglück ereignete. Roller und Auto stießen zusammen, der 79-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Frankfurt: Rollerfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Auch sofort eingeleitete Hilfemaßnahmen konnten das Leben des Rollerfahrers laut Polizei Frankfurt nicht mehr retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Roller und Auto waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von der Polizei beschlagnahmt. Sie hat nun die Ermittlungen zum genauen Hergang und der Ursache des Unglücks aufgenommen.