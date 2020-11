Schwerer Unfall in Frankfurt: Jugendlicher auf Motorhaube geschleudert

Bei einem Unfall in Frankfurt wird ein Junge (14) von einem Auto erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Mit schweren Verletzungen kommt er in eine Klinik.

Frankfurt - In Rödelheim ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und dabei verletzt wurde. Der Junge musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Wie die Polizei Frankfurt berichtet, geschah der Unfall am Donnerstagabend (12.11.2020) gegen 18 Uhr in der Westerbachstraße in Rödelheim. Zum Unfallgeschehen äußerten sich die Beamten folgendermaßen: Am Donnerstagabend sei ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem VW Golf auf der Westerbachstraße unterwegs gewesen und fuhr in Richtung Sossenheim.

Unfall in Frankfurt: Junge (14) wird schwer verletzt - Polizei untersucht Hergang

Den 14-jährigen Jungen übersah der VW-Fahrer und erfasste ihn frontal. Der Junge wurde bei dem Unfall auf die Motorhaube des Wagens und dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Bei dem Unfall in Frankfurt erlitt der 14-Jährige schwere Verletzungen uns musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde laut Polizei nun ermittelt. (red/svw)

