500 Menschen bei illegaler Party in Frankfurt: Polizei und Stadt ziehen Konsequenzen

Im Hafenpark in Frankfurt veranstalten hunderte Menschen eine illegale Party – trotz Corona. Die Polizei löst die Feier auf. Der Vorfall soll jetzt Folgen haben.

Feiern in der Corona *-Pandemie: In Frankfurt * treffen sich hunderte Menschen zu einer illegalen Party.

*-Pandemie: In * treffen sich hunderte Menschen zu einer illegalen Party. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, ein Mensch wird verletzt.

Die Zusammenkunft im Hafenpark im Ostend scheint nicht die erste dieser Art zu sein.

+++ 14.17 Uhr: Aus der illegalen Party am Samstag (06.03.2021) am Mainufer im Frankfurter Ostend wollen Stadt und Polizei jetzt Konsequenzen ziehen. „Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill und Stadtrat Markus Frank setzen sich gemeinsam für präventive Maßnahmen im Zusammenhang mit sogenannten ‚Corona-Hotspots‘ ein“, teilt die Polizei mit.

Für Dienstag (09.03.2021) ist ein gemeinsames Gespräch angesetzt. Es sollen „präventive Lösungen“ erarbeitet werden, um Ansammlungen derart vieler Menschen und damit die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Hunderte Menschen im Hafenpark in Frankfurt: Polizei greift ein

+++ 12.33 Uhr: Nach der illegalen Party im Hafenpark in Frankfurt hat die Polizei am Mittag ihre Sicht der Dinge bekannt gegeben. Bereits gegen Nachmittag haben sich demnach am Samstag (06.02.2021) mehrere hundert Personen in dem Park am Mainufer versammelt. Zunächst wies die Polizei Menschen vereinzelt auf die Einhaltung der Corona-Regelungen hin.

Gegen 16.30 Uhr veranstalteten jedoch etwa 50 Tänzerinnen und Tänzer im Bereich des Philipp-Holzmann-Weges einen Flashmob, der ein großes Publikum anzog. Die Beamtinnen und Beamten lösten die Veranstaltung auf und baten alle Beteiligten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

+ Bereits in der Vergangenheit versammelten sich zahlreiche Menschen im Hafenpark in Frankfurt trotz Corona. (Archivbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Viele Menschen in Frankfurt missachten Corona-Regeln – Polizei löst Party auf

Indes versammelten sich auch auf den Sportbereichen zahlreiche Personen, die sich offenkundig nicht an die Corona-Verordnung hielten. Nach mehrfachen Aufforderungen durch die Polizei, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und den Platz zu verlassen, gingen die Personen schließlich. Ab 20.30 Uhr spitzte sich die Lage laut Angaben der Polizei Frankfurt zu. Immer mehr Menschen – teilweise mit alkoholischen Getränken – kamen in den Hafenpark, um dort Musik zu hören.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung im Hafenpark alarmiert. Ein 28-jähriger Mann erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten nahmen die Personalien mehrerer möglicher Tatbeteiligter und Zeugen auf, um den Tathergang ermitteln zu können. Um weitere Taten zu verhindern, räumte die Polizei das Gebiet – dies dauerte bis etwa 2 Uhr. Insgesamt verhängten die Einsatzkräfte vier Anzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Illegale Party in Frankfurt mit 500 Menschen: Nicht die erste Feier im Hafenpark

Update vom Sonntag, 07.03.2021, 12.01 Uhr: Hunderte Jugendliche versammelten sich trotz Corona-Beschränkungen im Hafenpark in Frankfurt, um dort eine illegale Party zu veranstalten. Wie der „Hessische Rundfunk“ berichtet, hielt sich die Polizei am Samstag (06.03.2021) zunächst zurück. Gegen Mitternacht schritten die Beamten dann jedoch ein. Mit mehr als 20 Fahrzeugen waren sie demnach vor Ort und trieben die Menschenmenge auseinander.

Gegenüber dem „HR“ berichteten mehrere Teilnehmer der illegalen Party, dass der Hafenpark am Main derzeit der Haupttreffpunkt für Jugendliche sei. Sie feierten an Wochenenden teils von Freitag bis Sonntag in dem Park – Polizeikontrollen gebe es kaum. Lediglich ab und zu seien Beamten vor Ort und würden die Jugendlichen bitten, den Platz zu verlassen, so der „HR“. Und das, obwohl das Ordnungsamt ankündigte, aufgrund der zunehmenden Unachtsamkeit der Bürger ihre Kontrollen zu verschärfen*. So hatten die Beamten gemeinsam mit der Landespolizei Anfang März etwa den Sportbereich im Hafenpark gesperrt.

Illegale Party in Frankfurt mit 500 Menschen: Polizei greift ein

Erstmeldung vom Sonntag, 07.03.2021, 8.30 Uhr: Frankfurt – Party trotz Corona-Pandemie: Hunderte Menschen, überwiegend Jugendliche, sollen in der Nacht zum Sonntag (07.03.2021) im Ostend von Frankfurt gefeiert haben. Wie der „Hessische Rundfunk“ berichtet, stieg die illegale Fete im Hafenpark am Main.

Die Polizei Frankfurt bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Bereits gegen Nachmittag haben sich demnach am Samstag (06.03.2021) zahlreiche Menschen im Hafenpark versammelt. Mehr Details zu der Party wollte der Polizeisprecher am Morgen noch nicht nennen.

+ Hunderte Menschen sollen in Frankfurt eine illegale Party gefeiert haben. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Laut „HR“ hielten viele der Feiernden weder Abstand, noch trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Auch Alkohol sei im Spiel gewesen. Um Mitternacht soll die Polizei dann mit einem Großaufgebot eingeschritten sein. Zwei Personen seien festgenommen worden. (kke/tt) *fnp.de und fr.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.