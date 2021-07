Messerangriff im Bahnhofsviertel: Polizei stoppt Mann mit mehreren Schüssen

Angreifer verletzt

Im Bahnhofsviertel in Frankfurt will ein Mann einen anderen mit zwei Messern attackieren – dieser wehrt sich mit Pfefferspray. Die Polizei stoppt den Angreifer schließlich.

Frankfurt – Ein Vorfall mit zwei Messern passierte am Samstag (24.07.2021) im Bahnhofsviertel* in Frankfurt*: Ein 27 Jahre alter Mann wollte in der Elbestraße bei einer Auseinandersetzung einen anderen angreifen. Er bedrohte ihn mit zwei Messern, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter gegen 11.50 Uhr ein mehrstöckiges Gebäude in der Elbestraße und suchte dort ein Büro auf. Dort traf er auf einen 65-jährigen Mann, den er mit zwei vorgehaltenen Messern angriff. Der ältere Mann setzte sich mit einem Pfefferspray zur Wehr, sodass der 27-jährige Angreifer schließlich das Gebäude verließ – gefolgt von dem 65-Jährigen.

Angriff im Bahnhofsviertel Frankfurt: Polizei stoppt Mann mit Schüssen

Der Angreifer rannte mit beiden Messern in den Händen über die Elbestraße in Richtung Niddastraße nahe dem Hauptbahnhof Frankfurt*. Passanten entdeckten den jungen Mann und alarmierten die Polizei, die sofort die Verfolgung aufnahm. Als sie auf den 27-Jährigen trafen, forderten sie ihn auf, seine Waffen fallen zu lassen. Dies ignorierte der Angreifer laut Polizei jedoch und entgegnete ein „I will kill you“ („Ich werde euch töten“).

Er ging weiter in Richtung Niddastraße, wo er den 65-jährigen Mann entdeckte und direkt auf ihn zulief. Dieser versuchte dem Angreifer auszuweichen, wobei er stürzte. Um den Täter zu stoppen und einen weiteren Angriff auf den 65-Jährigen zu verhindern, schossen die Beamten nach eigenen Angaben auf den 27-Jährigen. Er kam zu Fall und wurde schließlich festgenommen.

Der 64-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen. Die durch die Schüsse verursachten Verletzungen des Festgenommenen wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt – Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Er soll am Sonntag (25.07.2021) einem Richter vorgeführt werden.

Angriff im Bahnhofsviertel in Frankfurt: Ermittlungen der Polizei laufen

Nach Informationen der Polizei hat die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die genauen Hintergründe des versuchten Angriffs in der Nähe vom Hauptbahnhof Frankfurt sind bislang unklar.

Erst vor wenigen Tagen war im Bahnhofsviertel in Frankfurt ein Streit zweier Männer mit einem Messerangriff geendet*. Die Polizei suchte den flüchtigen Täter. (kke/dpa) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.