Mann stiehlt Frankfurterin ihr Handy: Später meldet er sich bei ihr - mit einem seltsamen Vorschlag

Frankfurt am Main - Ein Dieb hat in Frankfurt versucht, mit einer seltsamen Masche an Geld zu kommen. Sein eigentümlicher Plan nahm ganze zwei Tage in Anspruch. Der 49-jährige Mann hatte einer 26-jährigen aus Frankfurt ihr Handy in einer S-Bahn aus der Tasche geklaut.

Frankfurt Hauptbahnhof: Dieb meldet sich nach Handy-Diebstahl bei Opfer - mit einem seltsamen Vorschlag

Nachdem der Mann der jungen Frau ihr Handy gestohlen hatte, meldete er sich telefonisch bei ihr. Der 49-Jährige bot seinem Opfer an, ihr das Handy zurück zu verkaufen. Der dreiste Dieb wollte 100 Euro von der 26-Jährigen aus Frankfurt für ihr Mobiltelefon haben.

Hauptbahnhof Frankfurt: Polizei stellt dreisten Dieb bei Übergabe

Die Frau informierte jedoch sofort die Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt. Später vereinbarte sie auf Anraten der Ermittler einen Termin mit dem Dieb und gab vor, das gestohlene Handy tatsächlich zurückkaufen zu wollen. Am Samstagmorgen (15.02.2020) nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei den Mann dann bei der Übergabe am Hauptbahnhof Frankfurt fest. Nach der Feststellung seiner Personalien und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Böses Erwachen am Hauptbahnhof Frankfurt: Koffer mit tausenden Euro weg

Auch eine andere Frau hatte Pech am Hauptbahnhof Frankfurt. Ihre Zug-Reise von Wien nach Frankfurt endete mit einem Schock: Am Hauptbahnhof musste die Touristin am Sonntagmittag (16.02.2020) bei der Ankunft mit dem ICE aus der österreichischen Hauptstadt feststellen, dass ihr Koffer aus der Gepäckablage entwendet worden war.

Bei einer Messerstecherei im Bahnhofsviertel am Hauptbahnhof Frankfurt ist ein 24 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Die Polizei Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts, ließ den Verdächtigen aber vorerst wieder laufen.

