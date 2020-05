Mann reist als „falscher General“ im ICE, dann fliegt er plötzlich auf

In einem ICE von Frankfurt Richtung Norden hat sich ein Mann als Bundeswehr-General ausgegeben. Doch ein Zugbegleiter wurde misstrauisch.

Frankfurt - In einemICE von Frankfurt am Main Richtung Norden ist am Donnerstag ein Mann entlarvt worden, der sich fälschlicherweise als Bundeswehr-General ausgegeben hatte.

Der 49 Jahre alte Mann aus Berlin war am Donnerstagmittag in einem ICE aus Frankfurt ohne Fahrkarte unterwegs. Bei der Fahrscheinkontrolle durch einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn wurde der Mann nach seinem Ticket gefragt, er konnte jedoch keine gültige Fahrkarte vorlegen.

Deutsche Bahn: Mann gibt sich in ICE ab Frankfurt als Bundeswehr-General aus

Stattdessen verwies der Mann auf seine Bundeswehr-Uniform. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurde daraufhin misstrauisch. Er zweifelte daran, dass der Mann tatsächlich ein General bei der Bundeswehr ist. Seit Januar 2020 dürfen Bundeswehrsoldaten kostenlos mit den Zügen der Deutschen Bahn fahren, wenn sie ihre Uniform tragen.

Der Zugbegleiter verständigte die Polizei, da er davon ausging, dass es sich bei dem 49-jährigen Mann aus Berlin nicht um einen Bundeswehr-General handelte. Für den Mann endete die ICE-Fahrt kurz darauf. Kurz nach seinem Start in Frankfurt musste er in Fulda bereits wieder aussteigen.

ICE ab Frankfurt: Falscher Bundeswehr-General will offenbar Ticketkauf umgehen

Dort prüfte die alarmierte Bundespolizei Fulda, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um einen Bundeswehr-General handelt. Die Beamten des Polizeireviers Fulda stellten jedoch fest, dass dies nicht der Fall ist und der Mann kein Angehöriger der Bundeswehr ist. Offenbar hatte der Mann die Bundeswehr-Uniform getragen, um kein Ticket für die ICE-Fahrt ab Frankfurt kaufen zu müssen.

Mit falscher Uniform im ICE: Deutsche-Bahn-Mitarbeiter wird misstrauisch

Die Bundeswehr-Uniform, die der Mann trug, um kostenlos ICE zu fahren, stellten die Polizeibeamten sicher. Gegen den Mann aus Berlin wurde von der Bundespolizeiinspektion Kassel ein Strafverfahren eingeleitet. Der 49-Jährige kam nach der Befragung wieder frei.

Wegen der Coronakrise gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht. Weil Schaffnerinnen und Zugbegleiter keine Polizeigewalt haben, können sie aber nichts gegen Corona-Verstöße in der Bahn unternehmen.