Großstörung im Fernverkehr: ICE-Strecke für Tage lahmgelegt

Bei der Deutschen Bahn gibt es aktuell Probleme. Die Strecke zwischen Frankfurt und Fulda ist teilweise gesperrt. Das hat für Tage drastische Auswirkungen auf den Fernverkehr.

Auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda gibt es eine Großstörung.

Es kommt zu Verspätungen.

Bahnreisende müssen bis zu 30 Minuten warten.

Update vom 21.09.2020, 17.11 Uhr: Die Oberleitungsstörung, die Züge der Deutschen Bahn zwischen Frankfurt und Fulda ausbremst, wird noch bis Mittwoch bestehen bleiben. Das kündigte die Deutsche Bahn an. Betroffen von der Störung sind auch alle IC- und ICE-Linien.

Erstmeldung vom 21.09.2020, 13.31 Uhr: Frankfurt/Fulda - Bahnreisende müssen heute besonders geduldig sein. Denn wegen einer Oberleitungsstörung sind am Montagmorgen Züge zwischen Frankfurt und Fulda verspätet gewesen oder ganz ausgefallen. Betroffen seien alle IC- und ICE-Linien auf der Strecke, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

„Die Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet“, sagte ein DB-Sprecher. Reisende müssten sich nach Angaben der Bahn vom Mittag auf Verzögerungen von 20 bis 30 Minuten einstellen. Darüber hinaus gebe es auch Teilausfälle zwischen Fulda und Frankfurt Flughafen.

Frankfurt: Großstörung im Fernverkehr - Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr

Reisende wurden gebeten, auf Züge des Regionalverkehrs sowie gegebenenfalls den Busersatzverkehr auszuweichen. „Am besten prüft man seine Möglichkeiten für die jeweilige Verbindung online.“ Wann die Oberleitungsstörung behoben sein wird, sei zurzeit noch nicht absehbar, teilte ein Bahnsprecher mit. Nach Informationen von „hessenschau.de“ ist ein Teil der Oberleitung komplett abgerissen und wird derzeit repariert.

Ausfälle gab es auch im Regionalverkehr zwischen Schlüchtern und Steinau an der Straße (beide Main-Kinzig-Kreis). Seit Montagmittag war nach Angaben eines Bahnsprechers eines von zwei Gleisen auf der Strecke wieder befahrbar, so dass die Züge des Nahverkehrs dort nun wieder eingeschränkt fahren könnten. Zu Verzögerungen komme es dennoch, hieß es. (svw/mit dpa)