A3: Mit Autos beladener Lkw brennt aus – Ersthelfer halten Fahrer von irrer Rettungsaktion ab

Von: Erik Scharf

Ein ausgebrannter Lkw sorgt am Donnerstag auf der A3 zwischen Hanau und Frankfurt für einen Mega-Stau im beruflichen Morgenverkehr.

Update vom Donnerstag, 15. Dezember, 13.13 Uhr: Nach dem Brand auf der A3 am Donnerstagmorgen hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen. Ein mit Neuwagen beladener Lkw war auf Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Süd in Brand geraten. Ein lauter Knall ließ den 31-Jährigen Lkw-Fahrer bei seiner Ladung nachschauen, da stand das erste Auto schon in Brand, wie die Polizei berichtet.

Um die restlichen Autos zu retten, wollte der Lkw-Fahrer diese von der Ladefläche fahren. Bei zwei Exemplaren schaffte es der Mann noch, bevor ihn Ersthelfer nach Angaben der Polizei davon abhielten, sich weiter in Gefahr zu begeben.

„Durch umherfliegende Teile erlitt einer der Ersthelfer eine Augenverletzung, der 31-Jährige zog sich eine Rauchgasintoxikation zu“, schreibt die Polizei Frankfurt in einer Mitteilung. Die Ermittlungen dauern an, der Verkehr staut sich ab der Unfallstelle zwischen Offenbacher Kreuz und Frankfurt-SÜd noch immer auf vier Kilometern. Die Ausfahrt Frankfurt-Süd ist weiterhin gesperrt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 15. Dezember, 9.30 Uhr: Auf der A3 kommt es am Donnerstag (15. Dezember) zwischen Hanau und Frankfurt derzeit zu einem Mega-Stau, Nach einem Brand eines Lkw, der mit Autos beladen war, staute sich der Verkehr in den Morgenstunden ab Frankfurt-Süd in Richtung Flughafen Frankfurt auf rund 13 Kilometern Länge. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Ab dem Offenbacher Kreuz dauert es noch etwas länger.

Auf der A3 brennt bei Frankfurt-Süd ein Lkw aus. © 5vision.media

Ersten Informationen zufolge habe der Lkw-Fahrer während der Fahrt ein brennendes Auto auf der Ladefläche bemerkt. Mehrere Autos brannten völlig aus. Die A3 soll zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-Süd und Hanau noch bis Mittag auf einer Fahrspur gesperrt bleiben, ebenso die Anschlussstelle Frankfurt-Süd berichtet das Portal 5vision.media. Der Lkw-Fahrer sowie ein Ersthelfer sollen verletzt worden sein. Wie das Feuer in dem Neuwagen ausbrechen konnte, ist noch unklar. (esa)

Weitere Informationen folgen.

