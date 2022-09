Großeinsatz der Polizei in Frankfurt – Appell an Eltern von Kita-Kindern

Von: Erik Scharf

Im Frankfurter Stadtteil Oberrad läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Stephan Goerlich/Imago

Im Stadtteil Oberrad ist wegen eines Polizeieinsatzes derzeit größere Vorsicht geboten.

Frankfurt – In Frankfurt läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Im Stadtteil Oberrad ist der Bereich um die De-Neuville-Straße weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei Frankfurt am Montagmorgen (12. September) via Twitter mit.

Über die Hintergründe des Einsatzes ist bislang noch nichts bekannt. Autofahrer sollen den Bereich weiträumig umfahren. Eltern von Kindern, welche in die Kita „Ki.Bi.Z.“ gehen, sind aufgefordert, zum jetzigen Zeitpunkt ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen. Eine aktuelle Gefährdung für Kinder, Eltern oder Angestellte soll jedoch nicht vorliegen. (esa)

Weitere Informationen folgen.