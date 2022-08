Frankfurt: Großeinsatz der Polizei im Bahnhofsviertel – Mann durch Schüsse verletzt

Von: Stefan Krieger

Teilen

Großeinsatz für die Polizei im Frankfurter Bahnhofsviertel. © 5Vision Media

Im Frankfurter Bahnhofsviertel kommt es zu einem Großeinsatz der Polizei. Es fallen Schüsse.

Frankfurt am Main – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstag (2. August) in den frühen Morgenstunden im Frankfurter Bahnhofsviertel. Laut Augenzeugen soll der Einsatz gegen 02:00 Uhr in der Nacht in der Moselstraße begonnen haben.

Dabei kam es angeblich in oder vor einem Hotel zum Einsatz von Schusswaffen durch die Beamten. Wie die Polizei mitteilt, ist mindestens eine Person verletzt worden. Es soll sich um eine männliche Person handeln. Über die Art und das Ausmaß der Verletzung liegen aktuell noch keine Informationen vor. (skr)