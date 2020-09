Schock in Frankfurt: Grandhotel Hessischer Hof macht wegen Corona dicht 

Diese Nachricht kam überraschend: Das Grandhotel Hessischer Hof macht dicht. Ein Grund soll die Corona-Pandemie sein.

Frankfurt – Diese Nachricht schlägt in Frankfurt ein wie eine Bombe: Eines der bekanntesten Hotels der Stadt, der Hessische Hof an der Frankfurter Messe, macht dicht. Das teilte der Betreiber am Mittwoch (23.09.2020) offiziell mit. Das Grandhotel Hessischer Hof soll demnach im vierten Quartal 2020 schließen. Als Grund führt die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen eine Neuausrichtung sowie eingebrochene Umsätze – durch Corona – an.

Frankfurt: Hessischer Hof schließt – Gebäude bleibt im Besitz von Stiftung

Das Gebäude in unmittelbarer Nähe des Messe-Haupteingangs bleibt einem Sprecher zufolge im Besitz der Hessischen Hausstiftung, in der das Landgrafengeschlecht von Hessen seine Besitztümer organisiert hat. Die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen will sich auf ihre touristischen Betriebe, die Forst- und Landwirtschaft sowie Weinbau, Events und Kulturveranstaltungen konzentrieren. Sie betreibt auch das Schlosshotel Kronberg und das Gut Panker in Schleswig-Holstein.

63 Mitarbeiter des Hessischen Hofs in Frankfurt sollen gehen. Das entspricht rund 20 Prozent der Belegschaft in der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen. „Der Entschluss ist schmerzhaft, aber er dient dem Schutz der gesamten Unternehmensgruppe. Alle Prognosen weisen klar darauf hin, dass sich die Segmente Tagungen, Messen sowie Geschäftsreisen nur sehr langfristig erholen werden und auch in den kommenden zwei Jahren mit weiterhin hohen Verlusten gerechnet werden muss“, teilte Donatus Landgraf von Hessen mit.

Frankfurt: Hessischer Hof war wichtiger Messe-Treffpunkt

Der luxuriöse „Hessische Hof„ mit der legendären „Jimmy‘s Bar“ war bei den großen Präsenzmessen in Frankfurt stets ein wichtiger Treffpunkt. Wegen der Corona-Pandemie finden derzeit aber kaum Veranstaltungen auf dem Messegelände statt. (ag/dpa).