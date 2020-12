Bombenfund in Frankfurt: Tausende von Evakuierung betroffen

In Frankfurt-Gallus wird bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden. Erste Details zur Entschärfung sind bereits bekannt.

+++ 20.31 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilt, handelt es sich bei dem im Gallus gefundenen Blindgänger um eine Weltkriegsbombe aus britischer Herstellung. Aufgrund der hohen Sprengstoffmenge werde ein großer Evakuierungsradius nötig sein, da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden sowie eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten seien.

Ersten Angaben von Feuerwehr, Ordnungs- sowie Gesundheitsamt zufolge wären nach Einwohnermeldestatistik etwa 12.300 Anwohner von der Evakuierung am Sonntag (06.12.2020) betroffen. In dem Bereich in Frankfurt liegen zudem Altenwohnheime, eine Fernwärmeleitung und Umspannanlagen sowie Einrichtungen der Deutschen Bahn (DB). Auch die aktuelle Corona-Situation macht eine Evakuierung schwieriger als sonst, heißt es. Welche Maßnahmen genau getroffen werden soll am Freitag (04.12.2020) bekannt gegeben werden, außerdem eine interaktive Karte zum Evakuierungsbereich.

+ In Frankfurt werden immer wieder Weltkriegsbomben entdeckt, wie dieses Exemplar. Der Blindgänger wurde ebenfalls im Stadtteil Gallus gefunden und anschließend entschärft (Symbolbild). © Fabian Sommer/dpa

Frankfurt: Weltkriegsbombe im Gallus gefunden - Entschärfung geplant

Erstmeldung vom Donnerstag (03.12.2020): Frankfurt - Bei Arbeiten in einer Baugrube wurde im Frankfurter Stadtteil Gallus am Donnerstag (03.12.2020) eine Weltkriegsbombe gefunden. Nach einer ersten Untersuchung des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen soll es sich um einen 500 Kilogramm schweren Blindgänger handeln. Nach Auskunft der Feuerwehr soll die Bombe am Sonntag (06.12.2020) entschärft werden.

Wieder eine #Weltkriegsbombe im #Gallus gefunden. Aller Voraussicht nach wird der 500kg-Blindgänger schon am Sonntag entschärft: https://t.co/6c4uySDUQX. Alle Details folgen morgen! ^aw — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 3, 2020

Zuletzt war Anfang Juni in Frankfurt bei Bauarbeiten für die Messehalle 5 im Stadtteil Gallus eine Weltkriegsbombe gefunden und erfolgreich entschärft worden. (Joel Schmidt)