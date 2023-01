Streit endet tödlich: Mann wird in eigener Wohnung erstochen

Von: Jan Oeftger

Eine Auseinandersetzung im Gallus-Viertel in Frankfurt endet am Neujahrstag tödlich. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.

Frankfurt – Im Frankfurter Gallus-Viertel ist es am Sonntag (01. Januar) zu einem Streit gekommen, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Am Mittag des Neujahrstages kam es gegen 12.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Wohnung in der Europa-Allee. Dabei wurde ein 24-Jähriger tödlich verletzt. Der Andere, ebenfalls 24 Jahre alt, wurde als Tatverdächtiger festgenommen.

Das Polizeipräsidium Frankfurt am Main teilt zu dem Vorfall mit, dass der Getötete unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Er habe den Beschuldigten in dessen Wohnung wohl angegriffen, nachdem der Beschuldigte ihn aus der Wohnung verweisen wollte. Die Polizei vermutet, dass der Geschädigte bei der Abwehr des Angriffs die tödlichen Stichverletzungen erlitten haben könnte.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Frankfurt: Polizei ermittelt wegen Tathergang weiter

Aktuell ermittelt die Mordkommission der Frankfurter Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts des Totschlags. Die Polizei ermittelt weitere Hintergründe und den Ablauf der Tat. (jo)

