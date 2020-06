Entschärfung von Bombe in Frankfurt legt Verkehr in der Innenstadt lahm

In Frankfurt wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Evakuierung wird aufwendig. Auch der Verkehr auf Straße und bei den Bahnen ist stark eingeschränkt.

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Messe Frankfurt wurde am Dienstag (02.06.2020) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

wurde am Dienstag (02.06.2020) eine aus dem entdeckt. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt hat den Zeitpunkt der Entschärfung bekannt gegeben: Sie findet am Freitag (05.06.2020) statt.

bekannt gegeben: Sie findet am Freitag (05.06.2020) statt. Die Feuerwehr Frankfurt informiert über die Evakuierung. Auch das Skyline Plaza liegt im betroffenen Bereich.

+++ 17.06 Uhr: Große Einschränkungen sind beim Verkehr in der Innenstadt von Frankfurt am Freitag (05.06.2020) zu erwarten. Straßen werden gesperrt, Straßenbahnen und Busse fahren nicht mehr. Auch die S-Bahnen des RMV sind betroffen.

Ab 8.30 Uhr fahren rund um das Messegelände Busse und viele Bahnen nicht mehr. Straßen, wie die A 648, die Friedrich-Ebert-Anlage, die Theodor-Heuss-Allee, die Europa-Allee, die Emser Brücke und die Senckenberganlage, werden ab spätestens 9 Uhr gesperrt.

Voraussichtlich von den Sperrungen betroffen sein werden die S-Bahn-Linien S3, S4, S5 und S6. Ebenfalls betroffen sind die RMV-Bahnlinien RE30, RB34, RB40, RB41, RE98, RE99 sowie diese Linien der VGF in Frankfurt: U4, U5, Tram 16 und 17, Bus 46, 50 und 64. Sie ändern ihre Routen oder stellen den Betrieb ganz ein. Detaillierte Informationen zu den Änderungen wegen der Bomben-Entschärfung in Frankfurt stellt der RMV bereit.

Bombe in Frankfurt wird entschärft: Feuerwehr hat wichtige Infos

+++ 15.55 Uhr: Am Freitag (05.06.2020) wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Gallusviertel in Frankfurt auf dem Messegelände entschärft. Die Feuerwehr Frankfurt sowie das Ordnungsamt weisen darauf hin, dass es für den Zeitplan wichtig ist, dass alle Personen im Evakuierungsbereich rechtzeitig ihre Wohnungen verlassen.

„Der angedachte Zeitplan kann nur eingehalten werden, wenn alle mitmachen“, so Feuerwehr-Sprecher Rainer Heisterkamp. „Ein pünktlicher Beginn ist wichtig.“

Frankfurt: Bombe an der Messe wird entschärft – Alle Infos zur Evakuierung

+++ Donnerstag, 04.06.2020, 11.48 Uhr: In Frankfurt wurde auf dem Gelände der Messe eine US-amerikanische 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Bombe ist abgesichert und befindet sich laut Feuerwehr in einer stabilen Lage. Die Entschärfung durch Experten des Kampfmittelräumdienstes ist für diesen Freitag (05.06.2020) geplant. Etwa 2700 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Nun gab die Feuerwehr Frankfurt weitere Details bekannt:

Alle Personen müssen am Freitag (05.06.2020) bis 9 Uhr den zu evakuierenden Bereich verlassen haben. Auch das Einkaufszentrum Skyline Plaza liegt in diesem Gebiet.

+ In Frankfurt wird eine Bombe entschärft: Der markierte Bereich wird evakuiert. © Feuerwehr/Polizei Frankfurt

Hilfsbedürftige oder bettlägerige Menschen werden durch die Rettungsdienste und Katastrophenschutzeinheiten evakuiert und zur Betreuungsstelle oder anderen Einrichtungen gebracht. Für einen Transport können sich betroffene Personen noch bis Donnerstag (04.06.2020) um 18 Uhr über das Bürgertelefon (069/212-111) oder online über den Link zur Transportanmeldung registrieren.

können sich betroffene Personen noch bis Donnerstag (04.06.2020) um 18 Uhr über das oder online über den Link zur Transportanmeldung registrieren. Ab 08.30 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr von U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen in dem betroffenen Bereich eingestellt. Der S-Bahnbetrieb wird mit Ausnahme der S-Bahnstation Messe bis 10.30 Uhr aufrechterhalten. Ab 10.30 Uhr müssen die S-Bahnen zwischen Frankfurt West und Galluswarte den Betrieb komplett einstellen. Die S-Bahn-Station Messe wird ab 08.30 Uhr nicht mehr angefahren. Weitere Infos gibt es auf www.rmv-frankfurt.de.

In der Messehalle 11 wird während der Evakuierung eine Betreuungsstelle (erreichbar über die „Straße der Nationen/Tor West“) eingerichtet. Diese ist ab 8 Uhr geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie sind dort Abstandsregelungen einzuhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Außerdem werden Kontaktdaten aufgenommen.

(erreichbar über die „Straße der Nationen/Tor West“) eingerichtet. Diese ist ab 8 Uhr geöffnet. Aufgrund der sind dort Abstandsregelungen einzuhalten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Außerdem werden Kontaktdaten aufgenommen. Personen, die sich derzeit wegen Corona in Quarantäne befinden, sollen sich unter der 069/212 44374 melden oder sich mit dem Gesundheitsamt per E-Mail an info.infektiologie@stadt-frankfurt.de in Verbindung setzen.

in befinden, sollen sich unter der 069/212 44374 melden oder sich mit dem Gesundheitsamt per E-Mail an info.infektiologie@stadt-frankfurt.de in Verbindung setzen. Haustiere müssen über die Dauer der Evakuierung entweder daheim gelassen oder mitgenommen werden – jedoch nicht zu den Notunterkünften. Während der Entschärfung der Bombe können Tiere nicht in den Wohnungen betreut werden.



müssen über die Dauer der Evakuierung entweder daheim gelassen oder mitgenommen werden – jedoch nicht zu den Notunterkünften. Während der Entschärfung der Bombe können Tiere nicht in den Wohnungen betreut werden. Über die Dauer der Entschärfung gibt es noch keine konkreten Angaben. Das Ende der Sperrungen wird voraussichtlich gegen 18 Uhr erwartet und wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social-Media-Kanäle bekannt gegeben.



Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur #Entschärfung der #Weltkriegsbombe am 5. Juni auf dem #Messe​gelände gibt es auf https://t.co/6PMULQhfUG ^am pic.twitter.com/zTU9i1WQZr — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 4, 2020

Frankfurt: Weltkriegs-Bombe an der Messe wird entschärft – Infos zur Evakuierung

+++ 18.33 Uhr: Die Behörden haben Details zu der Entschärfung der Weltkriegs-Bombe bekanntgegeben, die auf dem Gelände der Messe Frankfurt gefunden wurde. Demnach müssen am Freitag (05.06.2020) bis 9 Uhr rund 2700 Frankfurter ihre Wohnungen und das Evakuierungsgebiet verlassen haben. Dieses umfasst beinahe das gesamte Messegelände sowie mehrere angrenzende Straßen. Eine interaktive gibt es online. Auch das Einkaufszentrum Skyline Plaza muss geräumt werden. Pflegeheime oder Krankenhäuser sind laut Polizei und Feuerwehr nicht betroffen.

Bombe in Frankfurt gefunden: Gebiet rund um Messe wird evakuiert

In der Messehalle 11 wird während der Bomben-Entschärfung eine Betreuungsstelle eingerichtet – natürlich unter Beachtung der Corona-Regeln. Ab 8.30 Uhr fahren keine Bahnen und Busse mehr durch das Evakuierungsgebiet. Die S-Bahnen in Frankfurt sollen wie gewohnt fahren, sie halten jedoch nicht mehr an der Station Messe.

Wann die betroffenen Frankfurter wieder in ihre Wohnungen zurück können, ist unklar. Über die Dauer der Bomben-Entschärfung könne man noch keine konkreten Angaben machen, hieß es. Das Ende der Sperrungen sei für 18 Uhr zu erwarten. Es werde über Rundfunk und Social Media verkündet. Anwohner sind gebeten, ihre Nachbarn über die Maßnahmen zu informieren. Es werden auch Flugblätter verteilt.

Frankfurt: Bombe wird am Freitag, 05. Juni, entschärft

+++ 16.13 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt nun auf Twitter mitteilte, wird die Entschärfung der Weltkriegsbombe auf dem Messe-Gelände am kommenden Freitag (05.06.2020) im Laufe des Tages stattfinden. Genaue Zeiten und Informationen zum Evakuierungsbereich sollen folgen.

Die #Entschärfung der #Weltkriegsbombe auf dem Gelände der #Messe #Frankfurt findet am kommenden Freitag, 5. Juni im Laufe des Tages statt. Genaue Zeiten und betroffene Bereiche folgen. ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 3, 2020

Frankfurt: Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf Messe gefunden – Details zur Entschärfung

+++ 15.06 Uhr: An der Messehalle 5 im Frankfurter Stadtteil Gallus ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Laut Angaben der Feuerwehr sollen Informationen zum Zeitpunkt der Entschärfung und dem dafür erforderlichen Evakuierungsbereich noch am heutigen Mittwoch (03.06.2020) folgen. Fest steht jedoch bereits, dass die Entschärfung in den nächsten Tagen stattfinden soll.

Frankfurt: Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf Messe gefunden

Erstmeldung vom Mittwoch, 03.06.2020, 10.27 Uhr: Frankfurt – Auf dem Gelände der Messe Frankfurt ist am Dienstag (02.06.2020) bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bombe wurde im Bereich der Messehalle 5 gefunden.

Frankfurt: Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Messegelände gefunden

Nach Angaben der Feuerwehr und des Ordnungsamtes in Frankfurt ist die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage. Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen und das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main werden am Mittwoch (03.06.2020) im Laufe des Tages den Zeitpunkt der Entschärfung und den dafür erforderlichen Evakuierungsbereich festlegen.

Bei Bauarbeiten wurde auf dem Messegelände eine #Fliegerbombe gefunden. Diese muss vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Die notwendigen Abstimmungen laufen derzeit. Wir informieren weiter.#Entschärfung #Weltkriegsbombe #Gallus #Messe pic.twitter.com/77WCKRiJCr — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 3, 2020

Alle Personen, die in der Umgebung rund um das Messegelände wohnen oder arbeiten, werden gebeten, sich zu informieren. Die Feuerwehr Frankfurt veröffentlicht Informationen für Anwohner auf www.feuerwehr-frankfurt.de.

Häufig Funde von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt

Funde von Weltkriegsbomben sind in Frankfurt keine Seltenheit. Im September wurde eine Bombe im Frankfurter Riederwald entschärft. Die Menschen, deren Häuser evakuiert wurden, wurden rührend versorgt. Spektakuläre Bilder entstanden bei einer anderen Sprengung einer Weltkriegsbombe im Main in Frankfurt. Ein großer Teil der Frankfurter Innenstadt musste dafür evakuiert werden.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

iwe