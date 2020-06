Fridays-for-future-Demo in Frankfurt gegen Konjunkturpaket für Auto-Käufe

Das Wirtschaftsministerium plant offenbar Prämien bei Autokäufen. Von einem Großteil der Förderung könnten auch Wagen mit hohem Schadstoffausstoß profitieren. Fridays for Future demonstriert am Dienstag in Frankfurt dagegen.

Frankfurt – Das Bundeswirtschaftsministerium will im Rahmen eines geplanten Konjunkturpakets Regierungsvertretern zufolge Autokäufe bis zum Jahresende mit fünf Milliarden Euro ankurbeln. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Demo in Frankfurt gegen geplante Auto-Kaufprämie

Die Bewegung Fridays for Future organisiert am Dienstagnachmittag (02.06.2020) in Frankfurt eine Demo gegen die geplanten Prämien. Das Konzept sieht laut Reuters Kaufprämien sowohl für Elektroautos als auch für Diesel und Benziner vor, gestuft nach Emissionen. Es dürfte ein Volumen von 50 bis 100 Milliarden Euro haben.

So eine Prämie würde die Verkehrswende töten!



RAUS AUF DIE STRAßE MORGEN FÜR UNSERE ZUKUNFT! ✊



KOMMT ALLE ✊

15:00 BOCKENHEIMER WARTEhttps://t.co/CbMiAVAtmG — Fridays for Future Frankfurt ✊ (@FFF_Frankfurt) June 1, 2020

Auch in der Politik sind die Kaufprämien für Autos in dem geplanten Konjunkturpaket am meisten umstritten. Nach Informationen des „Spiegel“ ist die Union geschlossen für eine Prämie in dieser Form, in der SPD gibt es jedoch Widerstand. „Ich halte eine wie auch immer geartete Unterstützung des Verkaufs von Verbrennern nicht für den richtigen Weg“, sagte Parteichef Norbert Walter-Borjans gegenüber Reuters.

Fridays for Future Bewegung plant Demo in Frankfurt

Die Demo der Fridays for Future Bewegung in Frankfurt startet um 15.00 Uhr an der Bockenheimer Warte. Nach Informationen der Polizei in Frankfurt bewegt sich die Demo von dort in Richtung Opernplatz. An der Kreuzung Taunustor/Neue Mainzer Straße im Frankfurter Bankenviertel trifft die Demo auf eine weitere Demo, für die nach Polizei-Informationen noch einmal etwa 25 Teilnehmer angemeldet wurden.

"Zukunftsprämie statt Abwrackprämie!"



Kommt am Dienstag vorbei und zeigt, was ihr von der #Abfckpraemie haltet!



16 Uhr, Neue Mainzer/Ecke Taunustor



Und vorher, ab 15 Uhr, Demo von @FFF_Frankfurt. Start Bockenheimer Warte. #keingeldfuergestern#MobilitätFürMenschen pic.twitter.com/zBukTmI3Ht — KoalaKollektiv (@KoalaKollektiv) June 1, 2020

Die Kreuzung Taunustor / Neue Mainzer Straße wird zwischen 16 und 17 Uhr für die Kundgebung gesperrt. Durch die Demo kann es in der Frankfurter Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Autofahrer werden gebeten den Bereich der Kreuzung für den Zeitraum zu meiden und zu umfahren.

Demonstrationen in mehreren Städten

Die Demonstrationen finden nach Angaben der Fridays for Future Bewegung in mehreren Städten statt. Für die Ortsgruppe der Bewegung in Frankfurt ist die Demonstration die erste bewegte Demo seit die Corona*-Pandemie für massive Einschränkungen sorgt.

