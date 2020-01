Zoll stellt am Flughafen Frankfurt große Mengen von exotischer Droge sicher

Der Zoll entdeckt am Flughafen Frankfurt große Mengen einer exotischen Droge. Dabei handelt es sich um ein Rauschmittel, das vor allem in Ostafrika sehr beliebt ist.

Die Wirkung der Droge ähnelt Amphetamin

Frankfurt - Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat einen Volltreffer gelandet. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2019, kontrollierten die Beamten das Reisegepäck eines Fluges aus Äthiopien. Dabei fiel den Beamten des Zolls ein Mann auf, der zwei große Koffer auf das Gepäckband legte und anschließend in der Halle wartete. Sie sprachen ihn daraufhin an und kontrollierten die beiden Koffer.

Frankfurt Flughafen: Zoll findet große Mengen von exotischer Droge

Diese enthielten insgesamt 223 Bündel frisches Kath mit einem Gewicht von fast 50 Kilogramm, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag (09.01.2020) des Hauptzollamts Frankfurt heißt. Der Mann gab an, er sei nur der Abholer und die Reisenden hätten ihn mit den beiden Koffern alleine gelassen. Gegen den Mann wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Drogenfund am Flughafen Frankfurt: Um was handelt es sich bei der Droge Kath?

Kath ist eine Droge und wird hauptsächlich in Äthiopien, Kenia, Jemen und dem Oman angebaut. Es handelt sich dabei um die Zweigspitzen und jungen Blätter des Kathstrauchs (Catha Edulis). Dabei werden die Blätter einfach gekaut. Darin enthalten ist Cathinon, welches in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. In den Niederlanden und in Großbritannien ist die Droge allerdings erlaubt.

Cathinon ist mit Amphetamin verwandt, wirkt aber deutlich schwächer als die synthetische Droge. Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main übrigens insgesamt fast fünf Tonnen Kath aus dem Verkehr gezogen.

Frankfurt Flughafen: So wirkt die exotische Droge Kath

Ähnlich wie bei Amphetamin stellt sich ein euphorisches Gefühl bei dem Konsumenten ein. Bei Missbrauch der Droge kommt es zu Herzrasen, Schlaflosigkeit und Nervosität. Nach einer gewissen Zeit schlägt die zunächst verspürte Euphorie allerdings in Müdigkeit um.

Von Lukas Reus

