Sauerstoffproblem im Cockpit: Flugzeug muss nach Start am Flughafen Frankfurt umkehren

Von: Michelle Mantey

Teilen

Der Flieger der Airline LATAM startet am Flughafen in Frankfurt. Doch nach kurzer Zeit bemerkt die Besatzung ein Problem mit der Sauerstoffzufuhr im Cockpit.

Frankfurt - Am Freitag (3. Februar) startete die Boeing 777-300 am Flughafen Frankfurt. Sie soll die Passagiere der chilenischen Fluggesellschaft LATAM Airline nach Sao Paulo bringen. Doch nach kurzer Zeit bemerkte die Besatzung ein Sauerstoffproblem: Die Piloten im Cockpit waren betroffen. Das berichtet das Portal Aviation Herald. Schnell wurde demnach klar: so konnten sie ihre Reise nach Sao Paulo nicht fortsetzen.

Der am Flughafen in Frankfurt gestartete Flug LA-8071 befand sich etwa 125 Kilometer südlich von Lyon (Frankreich), als er laut des Berichts das Problem bemerkte. Daraufhin sank das Flugzeug immer weiter ab: Von einer Flughöhe von 310 Meilen zu 230 Meilen. Schließlich befand sich der Flieger nur noch auf einer Flughöhe von 190 Meilen, was rund 305 Kilometern entspricht. Trotzdem muss die Besatzung zwei Stunden warten, bis sie für eine sichere Landung umgeleitet werden können.

Flugzeug von LATAM Airlines © IMAGO/Nicolas Economou

Flug vom Flughafen Frankfurt nach Sao Paulo endet aufgrund mangelnden Sauerstoffs im Cockpit

Das Flugzeug der LATAM Airline kann trotz der erschwerten Bedingungen mangels Sauerstoff in Madrid notlanden. 16 Stunden nach der Notlandung ist der Flieger nach Angaben von Aviation Herald nach immer in Madrid. Wann die Reise für die Passagiere weitergeht, ist unklar.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Erst vor wenigen Tagen musste ein Flugzeug der Lufthansa wegen einem Triebwerk-Ausfall am Frankfurter Flughafen notlanden. (mm)