Großer Schock in der Innenstadt: Zehn Meter lange Fensterfront kracht auf Straße

Von: Niklas Hecht

In Frankfurt stürzt eine zehn Meter lange Fensterfront auf eine Straße in der Innenstadt hinab. Die Ursachen für den Unfall sind bislang noch unklar.

Frankfurt - Für einen großen Schock und eine Menge Scherben sorgte am Montag (9. Januar) eine Fensterfront, die in der Innenstadt in Frankfurt aus dem ersten Obergeschoss auf die Straße krachte. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass die Fensterfront gegen 16:30 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Klingerstraße hinabstürzte.

Die Ursachen für den Unfall sind bislang noch unklar. Die Front wies laut Polizei Maße von zehn Metern Länge und drei Metern Höhe auf.

In der Frankfurter Innenstadt ist eine Fensterfront aus bislang ungeklärten Gründen auf die Straße herabgestürzt. © 5.vision.media

Frankfurt: Fensterfront stürzt hinab - Eine Passantin wird leicht verletzt

Durch den Sturz der Fenster wurde eine Passantin leicht verletzt, wie die Polizei bestätigte. Die Klingerstraße liegt unweit der Zeil, auf der tagsüber immer sehr viele Menschen unterwegs sind. Die Feuerwehr sicherte den Bereich im Anschluss an den Unfall ab, ein Bausachverständiger begutachtete die restliche Fensterfront. (nhe)

