Nächster Ärger: Feldmann offenbar auch wegen Steuerhinterziehung im Fokus

Von: Niklas Hecht

Peter Feldmann kommt nicht zur Ruhe. Dem ehemaligen OB von Frankfurt, der sich wegen Korruptionsverdachts vor Gericht verantworten muss, droht offenbar ein neues Verfahren.

Frankfurt - Die Negativ-Schlagzeilen über Frankfurts ehemaligen OB Peter Feldmann (SPD) reißen nicht ab. Wie die Hessenschau nun berichtet, droht Feldmann offenbar erneuter Ärger mit der Justiz. Demnach soll die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung gegen den SPD-Politiker eingeleitet haben. Grund dafür seien Feldmanns Aussagen vor Gericht. Vor dem Landgericht hatte der ehemalige OB, der sich aktuell wegen des Verdachts auf Korruption verantworten muss, erklärt, dass er mit seiner Ex-Ehefrau Zübeyde Feldmann nicht gemeinschaftlich gelebt und gewirtschaftet habe.

Das Problem dabei: Das ist die Voraussetzung für das steuerlich vorteilhafte Ehegattensplitting. Dieses hat Feldmann laut seiner Steuererklärungen, die er selbst ins Internet stellte, um sich möglichst transparent zu geben, aber geltend gemacht. Die unterschiedlichen Angaben vor Gericht und vor dem Finanzamt seien den beiden AfD-Landtagsabgeordneten Rainer Rahn und Walter Wissenbach aufgefallen, schreibt die Hessenschau. Sie hätten Feldmann daraufhin angezeigt.

Der ehemalige OB Peter Feldmann im Verhandlungssaal des Landgerichts. © dpa

Frankfurt: Hat Feldmann Steuern hinterzogen?

Laut Hessenschau hat die Staatsanwaltschaft nach einer ersten Prüfung jetzt Ermittlungen gegen den ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt eingeleitet. Am 6. November war Feldmann per Bürgerentscheid von den Frankfurterinnen und Frankfurter mit einer deutlichen Mehrheit abgewählt worden. Mit der Offenlegung intimer Details aus seiner Beziehung zu Zübeyde Feldmann im Rahmen seines Korruptionsprozesses hatte der Ex-OB in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für Kopfschütteln gesorgt. (nhe)