Bürgerentscheid am Sonntag: Frankfurt stimmt über OB Feldmann ab

Von: Niklas Hecht

Am Sonntag (6. November) stimmt Frankfurt per Bürgerentscheid über die Zukunft von Oberbürgermeister Peter Feldmann ab. Umfragen sagen ein enges Rennen voraus.

Frankfurt – Peter Feldmann (SPD), ein Oberbürgermeister mit sieben Leben? Wenn die Frankfurterinnen und Frankfurter am Sonntag (6. November) per Bürgerentscheid über die politische Zukunft ihres Stadtoberhauptes abstimmen, hat der SPD-Politiker bereits eine ganze Reihe größerer und kleinerer Eklats überstanden, ohne aus dem Amt gedrängt zu werden. Sexistische Witze, der Pokalklau beim Europa League-Triumph der Eintracht und Korruptionsvorwürfe überschatten die Regierungszeit des Frankfurter Sozialdemokraten.

Wegen der zunehmenden Kritik und dem angekündigten Korruptionsprozess vor dem Landgericht Frankfurt hatte Feldmann dem Stadtparlament im Juni seinen Rücktritt zum Januar 2023 angeboten. Ein breites Bündnis aus SPD, Grünen, FDP, Volt und CDU lehnte diesen jedoch ab und entschied sich für den Bürgerentscheid, um Feldmann möglichst zeitnah aus dem Regierungsamt zu entfernen. „Frankfurt braucht einen Neuanfang an der Spitze der Stadt“, erklärten die fünf Parteien damals in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Frankfurt: OB Feldmann schwebte über den Köpfen

Nun könnten am Sonntag also endgültig die letzten Tage Feldmanns als Oberbürgermeister angebrochen sein. Dabei galt dieser noch vor nicht allzu langer Zeit als einer der Hoffnungsträger der SPD. 2012 gewann er die Wahl zum Oberbürgermeister gegen den heutigen hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Bei seiner Wiederwahl 2018 holte er in der Stichwahl gegen die CDU-Frau Bernadette Weyland über 70 Prozent. Und Feldmanns inhaltliche Arbeit kann sich durchaus sehen lassen. Im überhitzten Frankfurter Immobilienmarkt erreichte er gegen Widerstände einen Mietpreisstopp beim großen Wohnungseigentümer ABG und setzte sich für den Wegfall von Kita-Gebühren ein. Gerade beim Thema Soziales traf der Frankfurter Oberbürgermeister oft den richtigen Ton.

Dass er im Laufe der Zeit aber immer öfter „Sonnenkönig“ als der „Klassensprecher“ war, der er bei seiner Wahl zum Oberbürgermeister 2012 sein wollte, darin sind sich die meisten Frankfurterinnen und Frankfurter einig. Zunehmend schwebte er losgelöst über den Köpfen und dem Moralempfinden der Menschen. Das Gespür dafür, dass ein Korruptionsprozess ein Grund für einen Rücktritt sein könnte, kam Feldmann erst, als es schon zu spät war. Da hatte sogar seine eigene Partei schon die Nase voll von ihm.

Teilnehmer des politischen Diskurses in Frankfurt beklagten den rüden Umgangston der Abwahl-Kampagne. „Jeder Dreck darf über ihn gekippt werden“, sagte die politische Aktivistin und Journalistin Jutta Ditfurth im Interview. Feldmann selbst startete keine Kampagne gegen seine Abwahl. „Die Frankfurterinnen und Frankfurter brauchen keine Entscheidungshilfen“, schrieb er in einem Pressestatement.

Frankfurt: Korruptionsprozess von OB Feldmann wegen Corona unterbrochen

Zuletzt sorgte Feldmann vor allem mit seinem Auftritt vor dem Langgericht Frankfurt für Schlagzeilen. Um sich gegen den Vorwurf der Korruption zu wehren, gab er in der vergangenen Woche teils sehr intime Einblicke in die Beziehung zu seiner Ex-Frau. Zübeyde Feldmann hatte ab 2015 die Leitung eines AWO-Kindergartens inne und war dort mit einem unangemessen hohen Gehalt und einem Dienstwagen ausgestattet gewesen. Der AWO-Führung habe allerdings gewusst, dass das Paar zum Zeitpunkt der Einstellung von Zübeyde Feldmann getrennt gewesen sei, erklärte der Oberbürgermeister.

Somit habe die Beziehung nicht den Ausschlag für die Übertragung des Leitungspostens auf seine spätere Frau gegeben. Auch den Vorwurf, von dem SPD-nahen Sozialverband Spendengelder für den OB-Wahlkampf 2018 angenommen zu haben, wies Feldmann zurück. Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, sich im Gegenzug zu den Vorteilen wohlwollend für die Belange der AWO in Frankfurt eingesetzt zu haben. Der Prozess wurde am Montag (31. Oktober) bis auf Weiteres unterbrochen, weil Feldmann sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Derzeit befindet er sich in Quarantäne.

Am 6. November entscheiden die Frankfurter:innen über die Abwahl von OB Peter Feldmann. © Frank Rumpenhorst/dpa

Bürgerentscheid in Frankfurt: Es braucht 153 000 Stimmen

Zwischen 8 und 18 Uhr können die Frankfurterinnen und Frankfurter am Sonntag über die politische Zukunft Feldmanns entscheiden. Dass mehr Menschen gegen als für ihn stimmen werden, dürfte feststehen. Ob es zur Abwahl reicht, ist dennoch nicht abzusehen. Die Hürden sind hoch. Etwa 153 000 Stimmen braucht es, um den SPD-Politiker als Oberbürgermeister abzuwählen. Umfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus. Sollte das Quorum nicht erreicht werden, hat der Feldmann bereits angekündigt, turnusmäßig bis 2024 weiterzuregieren. In unserem Live-Ticker halten wir Sie über alle Entwicklungen des Bürgerentscheides auf dem Laufenden. (nhe)