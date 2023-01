250.000 Euro: Riesiger Sachschaden nach Brandstiftung in Frankfurt

Von: Niklas Hecht

Unbekannte zünden in Frankfurt ein Moped an. Das Feuer springt auf weitere Fahrzeuge über. Ein sechstelliger Sachschaden entsteht.

Frankfurt - Ein riesiger Sachschaden entstand am Sonntag (8. Januar) in Frankfurt, als unbekannte Täter im Bereich Siegener Straße/Ecke Robert-Dißmann-Straße mehrere Fahrzeuge in Brand steckten. Wie das Polizeipräsidium Frankfurt berichtet, zündeten die Brandstifter gegen 5.30 Uhr ein Kleinkraftrad an.

Das Feuer sprang zu einem danebenstehenden Anhängerblitzer sowie zwei weiteren Fahrzeugen über. Nach Anhaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden insgesamt auf rund 250.000 Euro.

Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Brandstiftung in Frankfurt: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tatablauf geben können, bitten die Ermittler, sich mit dem Kommissariat 15 unter der Telefonnummer 069 / 75551599 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (nhe)

