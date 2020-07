Klima-Aktivisten blockieren Eingänge der EZB in Frankfurt – Polizei vor Ort

Protest in Frankfurt: Vor der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich dutzende Aktivisten versammelt.

Frankfurt – Mehrere Dutzend Klimaaktivisten blockieren derzeit die Eingänge vor dem Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Die Polizei Frankfurt spricht von 60 bis 70 Personen. Gegen 11.30 Uhr seien die ersten Protestierenden gemeldet worden. Diese haben lange Banner ausgerollt und machen mit lauten Rufen auf sich aufmerksam. Bislang ist laut Polizei alles friedlich. Seit kurzem sind auch Einsatzkräfte vor Ort.

Frankfurt: Klima-Aktivisten blockieren Eingänge der EZB

Auf Twitter berichten mehrere teilnehmende Gruppen von dem Protest vor der EZB in Frankfurt. Unter anderem sind die Umwelt-Aktivisten von „Fridays for Future“, „Ende Gelände“ und „Ökologisch Radikal Links Frankfurt“ dabei. Ihre Bilder zeigen Spruchbänder, auf denen Mottos wie „Block ECB for Climate Justice!“ (Blockiert die EZB für Klima-Gerechtigkeit) zu lesen sind. Die Teilnehmer tragen einheitlich weiße Schutzanzüge. (ag)