Euro 2024 in Deutschland: Quali-Gruppen werden am Sonntag in Frankfurt ausgelost

Von: Erik Scharf

Teilen

In Frankfurt werden am Sonntag die Qualifikationsgruppen zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgelost – mit einigen Besonderheiten.

Frankfurt – Die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht kurz bevor. Am 23. November beginnt die erste Winter-WM, die im Vorfeld nicht nur für unzählige Diskussionen gesorgt hat, sondern auch unzählige Menschenleben bei den Bauarbeiten der Stadien und Infrastruktur gekostet hat.

Am Sonntag (9. Oktober) schaut der europäische Fußball aber zumindest für diesen einen Tag geschlossen nach Frankfurt. Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird Deutschland Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft sein. Im Frankfurter Waldstadion werden fünf Spiele (vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale) ausgetragen. Doch bereits jetzt sind die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen nationalen Verbände nach Hessen gekommen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin (r) übergibt den Siegerpokal der Fußball-Europameisterschaft 2024 (UEFA 2024) an Philipp Lahm, Geschäftsführer der DFB EURO GmbH. © Maja Hitij/dpa

Frankfurt: Mehrere Besonderheiten bei Auslosung der Quali-Gruppen zur Euro 2024

Ab 12 Uhr werden in der Festhalle in Frankfurt die Qualifikationsgruppen zur Euro 2024 ausgelost. Von den 55 Mitgliedsverbänden der UEFA sind allerdings nur 53 im Lostopf dabei. Warum das so ist und weitere Besonderheiten in der Übersicht:

Deutschland ist als Gastgeber bereits für die EM qualifiziert.

Russland ist wegen des Angriffskrieges in der Ukraine derzeit suspendiert.

Es gibt sieben Lostöpfe.

Zehn Gruppen werden ausgelost - sieben mit je fünf Mannschaften, drei mit je sechs Mannschaften.

Die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde Euro 2024

Die drei verbleibenden Startplätze werden unter zwölf Teams in drei Vierergruppen anhand der Leistungen in der Nations League vergeben.

Aus politischen Gründen darf es folgende Duelle nicht geben: Armenien gegen Aserbaidschan, Belarus gegen Ukraine, Gibraltar gegen Spanien, Kosovo gegen Serbien, Bosnien-Herzegowina gegen Serbien

Als musikalischen Act haben die Organisatoren für die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Euro 2024 in Frankfurt Sängerin Lena Mayer-Landrut verpflichtet.

Euro 2024 in Deutschland: Frankfurt einer von zehn Austragungsorten

Die Qualifikation beginnt nach der WM in Katar am 23. März 2023 mit den ersten Gruppenspielen. Der abschließende Spieltag ist vom 19. bis 21. November 2023 angesetzt. Da die DFB-Elf an der Qualifikation nicht teilnimmt, werden in den Länderspielfenstern Testspiele vereinbart.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Das Euro 2024 in Deutschland beginnt mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München, das Finale steigt am 14. Juli 2024 in Berlin. Weitere Austragungsorte neben Frankfurt, München und Berlin sind Dortmund, Hamburg, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart.

Übertragen wird die Auslosung in Frankfurt auf uefa.com. (esa)

Bei einer Veranstaltung am Samstag vor der Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Euro 2024 in Frankfurt mit Turnierdirektor Philipp Lahm gab es Aufregung um einen Feueralarm. Eine Debatte droht bereits im Vorfeld um die Fanzone am Mainufer zu entfachen.