U-Bahn-Gedränge in Frankfurt: trotz Corona kein Abstand an den Bahnsteigen - und das völlig legal

An den Bahnsteigen in Frankfurt drängen sich die Menschen – trotz Corona-Pandemie. Was wird von der VGF dagegen unternommen?

drängen sich die Leute auf den Bahnsteigen und in den Zügen. Zwar herrscht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Abstandsregeln gelten hier aber nicht.

Welche Maßnahmen werden zum Schutz der Reisenden ergriffen?

Frankfurt – Die Corona-Pandemie hat Deutschland weiter im Griff. Binnen eines Tages meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 23.449 Neuinfektionen. Die Regierung hat umfangreiche Maßnahmen eingeführt, die die Ausbreitung verhindern sollen. Es gibt jetzt Kontaktbeschränkungen, dass sich nur noch fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Gleichzeitig sind die U-Bahnen in Frankfurt jeden morgen überfüllt, die Züge voll, die Menschen stehen dicht an dicht auf den Bahnsteigen. Wie passt das zusammen?

Maskenpflicht in Frankfurts bei der VGF und beim RMV: Durchsetzung schwierig

Gegen die Corona-Pandemie wird im Nahverkehr vor allem auf Mund-Nase-Bedeckungen gesetzt, im Nahverkehr gilt eine Maskenpflicht. Die meisten Fahrgäste des VGF in Frankfurt halten sich auch an die Maskenpflicht. Wer bei einer Kontrolle ohne Maske erwischt wird, muss mit einem Bußgeld über 50 Euro rechnen. Aber: Dieses Bußgeld kann im Gegensatz zu dem erhöhten Beförderungsentgelt bei Schwarzfahrern nur die Polizei verhängen. Wenn die Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) alleine kontrollieren, bleibt ihnen nur die Ermahnung. Dabei setzt sie auf „die positive Ansprache ihrer Kunden“, auch wenn es sich dabei um konsequente Maskenverweigerer handelt. In Extremfällen kann die VGF ihr Hausrecht einsetzen und Maskenverweigerer aus den Zügen schmeißen – Notfalls auch mithilfe der Polizei.

Dennoch stehen die Pendler wie die Sardinen in der Büchse an den unterirdischen Bahnsteigen und in den Zügen Frankfurts, wie Bilder im Internet zeigen. Auch bild.de berichtet von der Situation. Laut der Website der VGF gilt der Sicherheitsabstand im Zuge der Corona-Regeln in Bussen und Bahnen nicht und kann auch gar nicht immer eingehalten werden. Zwar weisen Schilder auf die gewünschten Abstände hin, auch Mitarbeiter versuchen, Abstände zwischen den Reisenden zu schaffen. Wer aber schonmal in der Rushhour in Frankfurts Nahverkehr unterwegs war, der weiß: Die Bahnsteige bieten gar nicht den Platz, Sicherheitsabstände zu gewährleisten.

Menschengedränge in den U-Bahnen der VGF trotz Corona: Es bleibt wieder an den Fahrgästen hängen

Es bleibt also letztendlich an den Pendlern selbst hängen. Nicht jeder kann auf den öffentlichen Nahverkehr verzichten, um zur Arbeit zu kommen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat aber ein kleines Tool entwickelt, mit dem man wenigstens vor Fahrtantritt die voraussichtliche Fahrzeugbelegung in Frankfurt nachschauen kann, auch Alternativrouten bei hoher Auslastung sollen angeboten werden. Bisher funktioniert das nur in der mobilen Version der RMV-Website, die App soll aber möglichst schnell nachgerüstet werden.

Die „freundliche Ansprache der Kunden“ kann für Mitarbeiter der VGF auch Böse enden. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Verkehrsgesellschaft Frankfurt wurden von Maskenverweigerern attackiert, einer musste ins Krankenhaus.