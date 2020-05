Frankfurt: Corona-Protest und Gegenprotest in der Innenstadt

Kritiker der Corona-Beschränkungen wollen am Samstag wieder in der Frankfurter City demonstrieren. Linke und zivilgesellschaftliche Gruppen wollen sich ihnen entgegenstellen und warnen vor Verschwörungsdenken.

Frankfurt - In der Frankfurter Innenstadt ist am morgigen Samstag eine unübersichtliche Lage zu erwarten. Nachdem am vergangenen Samstag bis zu 500 Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie demonstriert hatten, wird erneut zu Protesten aufgerufen. Gleichzeitig mobilisieren zivilgesellschaftliche und linke Gruppen zu Gegenkundgebungen und warnen vor Hetze und Verschwörungstheorien*.

Um 15 Uhr soll eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Roßmarkt beginnen. Angemeldet hat sie Hajo Köhn, ein früherer Occupy-Aktivist aus Frankfurt. Der 67-jährige Rentner hatte vor einer Woche an den Protesten teilgenommen und will dem Unbehagen über die Corona-Auflagen nach eigenen Angaben eine vernünftigere Plattform bieten.

Corona-Protest in Frankfurt: Impfkritik und Verschwörungstheorien

Am vergangenen Samstag waren die Protestierer nur über Chatgruppen mobilisiert worden, an ihrem Protest hatten auch Impfkritiker und Menschen teilgenommen, die sich positiv auf US-Präsident Donald Trump* und diverse Verschwörungsideologien bezogen. Eine Frau hatte die schwarz-weiß-rote Fahne des Deutschen Reichs geschwenkt.

Neben Köhns Kundgebung wird in mehreren Chatgruppen für 14 Uhr zur Hauptwache und für 14.30 Uhr zur Alten Oper mobilisiert. Wie viele Menschen sich letztlich versammeln werden, ist schwer abzuschätzen.

Frankfurt: Gegenkundgebung als Reaktion auf Corona-Protest

Die neue Initiative „Aufklärung statt Verschwörungsideologien“ hat derweil ab 14 Uhr eine Gegenkundgebung an der Hauptwache angemeldet. „Verschwörungsideologien, Nationalismus und rechten Parolen darf kein Platz gegeben werden“, teilte die Initiative mit. Kritik an den Pandemie-Maßnahmen, etwa an Grundrechtseinschränkungen, sei legitim, sagte eine Sprecherin der Gruppe. „Die Antwort auf die Krise kann jedoch weder die Leugnung eines real existierenden Virus noch die Hinwendung zu rechten, antisemitischen Verschwörungsideologien und Weltbildern sein.“

Der Aufruf der Gruppe wird vom Netzwerk Seebrücke, der Bewegung „Fridays for Future“ und mehreren Antifa-Gruppen unterstützt. Treffpunkte der Gegenproteste gibt es um 11 Uhr am Römer und der Alten Oper sowie ab 14 Uhr am Willy-Brandt-Platz.

Corona-Krise: Innenminister von Hessen warnt vor Hass

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) warnte davor, dass auch rechtsextreme Gruppen und Einzelpersonen an den Corona-Protesten teilnähmen. „Aus Unmut darf nicht Extremismus und Hass werden“, sagte Beuth in Wiesbaden.

Von der Polizei hieß es, man werde alle Versammlungen begleiten und auf die Einhaltung von Hygieneauflagen achten. Man gehe von einem friedlichen Verlauf aus, sei aber auch auf Konflikte vorbereitet.

Von Hanning Voigts

