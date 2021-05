Corona-Lockerungen in Frankfurt: Öffnungen ab Montag angekündigt

Lockerungen der Corona-Regeln: Vor ziemlich genau einem Jahr durfte in Frankfurt die Außengastronomie wieder öffnen. So auch voraussichtlich ab Montag. (Archivbild)

Ab Pfingstmontag hat die Stadt Frankfurt Lockerungen der Corona-Regeln angekündigt. Seit fünf Tagen liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 100. Unter anderem die Außengastronomie darf öffnen.

Update vom Samstag, 22.05.2021, 6.15 Uhr: Frankfurt lebt wieder auf, zumindest etwas mehr: Da die Corona-Inzidenz seit fünf Werktagen unter dem kritischen Wert von 100 liegt, gelten in Frankfurt ab Pfingstmontag (24.05.2021) neue Regeln. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag (22.05.2021, Stand 3.11 Uhr) liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 79,5.

Die Stadt Frankfurt hatte bereits am Freitag Lockerungen angekündigt, sollte die Inzidenz auch am Samstag unter 100 liegen. Ab Pfingstmontag darf dann voraussichtlich entsprechend der Stufe 1 der hessischen Corona-Verordnung die Außengastronomie unter strengen Auflagen wieder öffnen. Ein tagesaktueller Test, Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung sind Voraussetzung. In den Palmengarten und den Zoo dürfen Besucherinnen und Besucher wieder ohne Test.

Der Frankfurter Goetheturm bleibt aber über Pfingsten und darüber hinaus geschlossen. Trotz angekündigter Lockerungen in der Mainmetropole wird die Stadt das beliebte Ausflugsziel nicht öffnen. Die Corona-Auflagen seien nicht umsetzbar, sagte eine Sprecherin des Umweltdezernats der Stadt der Deutschen Presse-Agentur.

Niedrige Inzidenz und Lockerungen in Frankfurt für Museen, Palmengarten und Zoo

Erstmeldung vom Freitag, 21.05.2021, 19.23 Uhr: Frankfurt – Immer mehr positive Nachrichten gibt es für Deutschland – wie auch für die Stadt Frankfurt. Ab Pfingstmontag (24.05.2021) könnte die Stadt mehr lockern. Die Voraussetzung dafür: Die Corona-Inzidenz muss weiterhin unter 100 sein. Erst dann dürfen Museen wieder besucht werden, in den Palmengarten und Zoo kann man dann ohne Test. Außerdem könnten ab Pfingstmontag an bestimmten Orten auch Speisen und Getränke verkauft werden.

In Frankfurt könnte ab Pfingstmontag (24.05.2021) die Stufe 1 greifen, sofern die Inzidenz bis dahin unter 100 bleibt. Am Freitag (21.05.2021) lag die Inzidenz bei 81,3 – wie am bereits Vortag. Das heißt, es kommt auf die Inzidenz-Werte des Wochenendes (22.05.2021-23.05.2021) an. Bleiben die Werte niedrig, stehen beispielsweise Öffnungen aus der Lockerungsstufe 1 für Hessen* nichts mehr im Wege.

Diese Öffnungen könnten in Frankfurt ab einer konstanten Inzidenz unter 100 möglich sein

Museen in Frankfurt könnten ab Pfingstmontag wieder öffnen.

Der Palmengarten in Frankfurt dürfte auch wieder seine Türen für Besucher öffnen – ohne Test.

Auch der Zoo Frankfurt könnte von der Lockerungsstufe 1 in Hessen profitieren.

Am Alten Flugplatz in Frankfurt werden ab Samstag, 22.05.2021, Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkauft.

Frankfurt: Museen dürfen ab Pfingstmontag wieder öffnen – wenn die Inzidenz unter 100 bleibt

Nachdem die Frankfurter Museen seit Ende März aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen waren, dürfen sie voraussichtlich in den kommenden Tagen für Besucher wieder öffnen. Bei der letzten Öffnung der Museen gab es einen regelrechten Besucher-Ansturm in Frankfurt*. Voraussetzung für die erneute Öffnung ist, dass auch am Samstag (22.05.2021) der Inzidenz-Wert in Frankfurt den fünften Tag in Folge unter 100 liegt. Dann greift die Bundes-Notbremse ab Pfingstmontag nicht mehr, stattdessen gelten dann die Corona-Regeln der Lockerungsstufe 1 auch für Frankfurt.



Für den Museumsbesuch gelten die bekannten Corona-Regeln. Für den Besuch der Innenräume wird ein negativer Corona-Test empfohlen, es besteht jedoch keine Pflicht. Das Betreten geöffneter Museen ist ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe zulässig. Buchungen von Führungen sind derzeit noch nicht möglich.

Palmengarten Frankfurt: Besuchstermine weiterhin in zwei Zeitfenstern

Auch für den Palmengarten würde die Lockerungsstufe 1 Erleichterungen beim Einlass der Besucher bringen. Nach Informationen der Stadt soll auch dort ein negativer Test nur empfohlen werden. Nach wie vor vergibt der Palmengarten Termine in zwei Zeitfenstern – jeweils von 9 bis 14 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr. Die Termine werden an der Kasse am Eingang Palmengartenstraße vergeben; der Eingang an der Siesmayerstraße bleibt weiterhin geschlossen.

Die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände bleibt vorerst bestehen. Besucher müssen ebenso weiterhin das Formular zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen. Dieses kann unter www.palmengarten.de heruntergeladen werden.

Zoo Frankfurt: Wenn die Inzidenz unter 100 bleibt, ist kein Test mehr nötig

Ein Besuch im Zoo Frankfurt könnte auch wieder einfacher zu handhaben sein: Wie beim Palmengarten entfällt auch beim Zoo die Testpflicht. Bedingung dafür ist eine anhaltend niedrige Inzidenz unter 100. Tickets gibt es nach wie vor online. Es können zwei Zeitfenster gebucht werden: 9 bis 14 oder 14.30 bis 19 Uhr. Der Eingang in der Rhönstraße bleibt geschlossen. Auch im Zoo werden die Kontaktdaten der Besucher weiterhin erfasst.

Auch die Maskenpflicht im gesamten Zoogelände bleibt bestehen. Aktuell sind noch alle Tierhäuser geschlossen. Darüber, wann die Häuser wieder geöffnet werden können, informiert der Zoo auf seiner Website www.zoo-frankfurt.de. Schaufütterungen, Führungen und Veranstaltungen im Zoo Frankfurt finden auch in der Lockerungsstufe 1 noch nicht statt, teilt die Stadt mit.

Alter Flugplatz Frankfurt: Angebot von Speisen und Getränken zum Mitnehmen

Auf dem Alten Flugplatz Kalbach-Bonames wird es ab Samstag, 22.05.2021, wieder ein gastronomisches Angebot in Form eines Außer-Haus-Verkaufs geben. Weil das bisher im früheren Flughafen-Gebäude untergebrachte Tower-Café geschlossen ist, hat das Amt für Bau und Immobilien (ABI) eine Fläche für einen Verkaufsstand an Lena Roie verpachtet. Die neue Betreiberin sagt: „Wir wollen einen Ort schaffen, der zum Verweilen einlädt, gleichzeitig aber das naturbelassene Erscheinungsbild am Alten Flugplatz erhalten.“



Als temporäres Angebot werden bis Ende Oktober an mobilen Ständen unter anderem Bratwurst, Crêpes, Eis, Snacks, kalte Getränke sowie Kaffee und Tee angeboten. Sitzgelegenheiten wird es wegen der aktuellen Corona-Vorschriften zunächst nicht geben. Auch werden vorerst keine alkoholischen Getränke verkauft. Doch je nach Entwicklung der Inzidenz-Werte in Frankfurt kann sich das bald ändern. Geöffnet sind die Verkaufsstände bis Ende August täglich von 11 bis 21 Uhr. Im September schließen sie um 20 Uhr, im Oktober um 19 Uhr. Es gibt mobile Toiletten vor Ort. (Cora Zinn)

Transparenzhinweis: In einer vorherigen Version dieses Textes hatten wir missverständlich formuliert, dass erst ab Montag der Zoo und der Palmengarten wieder öffnen dürfen. Diese sind aber schon eine Weile geöffnet, jetzt soll es Lockerungen geben.