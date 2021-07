Geimpfte bei Großveranstaltungen nicht mitzählen: OB Feldmann appelliert an Bouffier und Klose

Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Bouffier und Sozialminister Klose geschrieben.

Offener Brief

Von Carolin Eberth schließen

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat einen offenen Brief an Ministerpräsident Bouffier und Sozialminister Klose geschrieben. Geimpfte sollen bei Veranstaltungen nicht mitzählen.

Frankfurt – Nur 5000 Zuschauer beim Spiel der Eintracht gegen den AS Saint-Étienne - mit Unverständnis hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auf die Klarstellung des Hessischen Sozialministeriums reagiert, wonach Genesene und Geimpfte in der 5000er Höchstgrenze bereits inkludiert sind.

In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) forderte das Stadtoberhaupt die Landesregierung auf, diese Einschränkung zu überdenken – und zusätzliche Anreize für das Impfen zu schaffen. Sein Appell an die beiden Politiker: „Erlauben Sie Geimpften und Genesenen den Zutritt zu Veranstaltungen über die jeweiligen Höchstgrenzen hinaus. Ferner bitte ich Sie zu prüfen, wo für Geimpfte und Genesene Ausnahmen von der Testpflicht denkbar wären.“

Offener Brief an Bouffier von Frankfurts OB Feldmann: „Impfung ist der wichtigste Schlüssel“

Die Impfung sei „der wichtigste Schlüssel für einen Weg raus aus der Pandemie“. Anreize seien wichtig, um der sinkenden Impfbereitschaft entgegenzuwirken.

Das hessische Ministerium hatte für die Regularien bei einer Inzidenz von über 35 (pro 100.000 Menschen in sieben Tagen) am Sonntag eine Klarstellung vorgelegt. Es handle sich in einem solchen Fall bei 5000 um „die maximale Zahl Zuschauender“, hieß es von der Behörde. So dürfen wegen der gestiegenen Corona-Inzidenz in Frankfurt am kommenden Samstag zum Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen AS Saint Étienne nur 5000 Fans kommen.

Frankfurt: Feldmann hofft auf eine Ausweitung für Geimpfte und Genesene

Dabei war zuletzt mit 10.000 Zuschauern geplant worden. „Eine Ausweitung im Sinne von 5000 plus Geimpfte und Genesene ist nicht vorgesehen“, schrieb das Ministerium. Dies folge dem Leitgedanken des Beschlusses, dass Öffnungsschritte „besonnen und immer mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Pandemiegeschehens“ ermöglicht werden sollen.

Für Feldmann ergibt dies „keinen Sinn“. Der Politiker hofft auf weitere Anreize. „Um es klar zu sagen: Wer sich impfen lässt, tut das nicht nur für sich, sondern auch für seine Stadt. Diese Menschen haben es verdient, hierfür zumindest einen Teil ihrer Freiheitsrechte zurückzuerhalten.“ (Carolin Eberth mit dpa)