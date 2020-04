Corona in Frankfurt: Fallzahlen sausen in die Höhe – Starker Anstieg bei Todesopfern

Die jüngsten Zahlen zum Coronavirus in Frankfurt sind paralysierend. Der Anstieg fällt unerwartet hoch aus. Der News-Ticker.

Frankfurt führt Maskenpflicht ein

ein Corona : Die Zahl der Toten und Infizierten steigt deutlich

: Die Zahl der Toten und Infizierten steigt deutlich Kontaktverbot* legt Stadt Frankfurt lahm

Update vom Samstag, 25.04.2020, 15.31 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hessen sind am heutigen Samstag (25.04.2020) wieder stark angezogen. Zu großen Teilen dafür verantwortlich ist Frankfurt: Allein in der Mainmetropole stieg die Zahl der gemeldeten Covid-19-Fälle im Vergleich zum Vortag um 174 auf insgesamt 1348. Zum Vergleich: Am Freitag (24.04.2020) waren nur 22 Fälle in Frankfurt hinzugekommen. Der Gesamtanstieg in Hessen betrug von Freitag auf Samstag 461 Fälle.

Auch die Zahl der Todesfälle machte in Frankfurt einen erschütternden Satz nach oben: 9 weitere Corona-Todesfälle wurden durch das Sozialministerium bekannt. Statt wie gestern 28 hat die Stadt Frankfurt nun 37 Todesopfer des neuartigen Virus zu beklagen. Das Land Hessen verzeichnete insgesamt 24 Todesfälle, mehr als ein Drittel fallen also auf Frankfurt.

Coronavirus in Frankfurt: Zwei weitere Tote durch Coronavirus

+++ 15.17 Uhr: In Frankfurt sind innerhalb von 24 Stunden zwei weitere Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies geht aus den offiziellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums vom Freitag (24.04.2020) hervor. Die Zahl der Todesfälle stieg von 26 auf 28.

Zudem wurden 22 weitere Menschen postiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestestet. In Frankfurt haben sich damit nun insgesamt 1174 mit dem neuartigen Erreger angesteckt.

Corona in Frankfurt: Gastronomen machen mit Aktion auf sich aufmerksam

Update vom Freitag, 24.04.2020, 09.12 Uhr: Die Initiative „Leere Stühle“ setzt angesichts der Corona-Krise heute in Frankfurt und bundesweit ihre Aktion fort. Am 17.04.2020 hatte die Initiative mit einer Demonstration in Dresden erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Mit ihrer Aktion wollen sie auf die Notlage von Hoteliers, Gastronomen und Event-Veranstaltern in der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

Nach Angaben der Hessenschau beginnt die Demonstration in Frankfurt am heutigen Freitag (24.04.2020) um 11 Uhr. Insgesamt wollen alle Beteiligte bei der „Leere-Stühle“-Aktion 1.000 Stühle auf dem Römerberg verteilen. Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, ist dies aber nicht die einzige Kundgebung an diesem Wochenende. So sind sowohl am Freitag (24.04.2020) als auch am Samstag (25.04.2020) trotz Corona mehrere Demos in Frankfurt geplant.

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Maskenpflicht in Hessen

+++21.08 Uhr: Die Stadt Frankfurt hat auf ihrem Internetauftritt alle wichtigen Fragen und Antworten zur Maskenpflicht in Hessen, die am Montag (27.04.2020) in Kraft tritt, gebündelt. Das wurde über den Twitteraccount der Stadt Frankfurt mitgeteilt.

Ab wann und wo gilt die Pflicht, welche Erzeugnisse sind erlaubt und drohen Bußgelder bei Verstößen?



Virtuelle Reise in die Geschichte während Corona-Krise

+++ 17.48 Uhr: Das das Institut für Stadtgeschichte (ISG) hat im Zuge der Corona-Krise sein Onlineangebot ausgebaut. So müssen Geschichtsinteressierte nicht auf Einblicke in die Stadtgeschichte verzichten. Dies teilte die Stadt Frankfurt in einer Pressemitteilung mit. Das ISG ist auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv und stellt täglich neue Beiträge zur Frankfurter Geschichte und zur aktuellen Sonderausstellung „Bewegte Zeiten: Frankfurt in den 1960er Jahren“ auf seiner Webseite zur Verfügung. Zudem gibt es auf Youtube Animationsvideos des ISG.

Corona-Krise in Frankfurt: Hygiene-Maßnahmenplan vorgestellt

+++ 15.51 Uhr: Am kommenden Montag (27.04.2020) kehren die hessischen Schülerinnen und Schüler nach der Corona-Pause schrittweise an die Schulen zurück. Der Magistrat in Frankfurt legt dafür nun einen umfassenden Hygiene-Maßnahmenplan vor. Dieser Maßnahmenkatalog wird heute, zusammen mit dem Hygieneplan des Landes Hessen, an die Schulen verschickt.

Corona-Pandemie: 45.000 Masken für Frankfurter Schüler

Die Stadt Frankfurt stellt den Schulen dafür 45.000 Mund-Nase-Masken zur Verfügung. Damit soll den Schülern vor allem trotz der kommenden Maskenpflicht ermöglicht werden, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu fahren. Für die Beschaffung von Seife und Papierhandtüchern sind die Schulen selbst verantwortlich, Bildungsdezernentin Sylvia Weber erklärt aber, dass das Ministerium als Schulträger bei Engpässen unterstützen werde.

Außerdem werde den Schulen ein Budget in Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen kleinere Reparaturen und Ergänzungen in den Schultoiletten vorgenommen werden können. Besonders in Schulen die aktuell aufgrund von Baumaßnahmen in Provisorien untergebracht sind, sollen zusätzlich Desinfektionsmittel in den Klassenräumen bereitstehen. Das Desinfektionsmittel wird bei Bedarf auch von der Stadt gestellt. Oberbürgermeister Feldmann betont: „Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und der vor Ort Beschäftigten bleibt oberstes Gebot.“

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Frankfurt

+++15.05 Uhr: In Frankfurt hat es drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das teilte des Hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag (23.04.2020) mit. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Frankfurt stieg damit auf 26.

Insgesamt wurden in der Mainmetropole bislang 1.152 Menschen positiv auf Corona getestet. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 45 Fälle.

Coronavirus in Frankfurt: Ab Mai soll der Nahverkehr wieder regulär rollen

+++ 14.29 Uhr: Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling kündigt an, dass der Frankfurter Nahverkehr ab Montag, 4. Mai, voraussichtlich wieder auf das reguläre Angebot hochgefahren wird. Auch samstags soll wieder der gewohnte Fahrplan gelten. Eingestellt bleibt dann vorerst nur noch der Nachtverkehr. Erste Zählungen nach Erweiterung des Angebotes am Montag 20. April, zeigen, dass wieder mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren. Das derzeitige Angebot reicht aktuell aus. Es ist aber mit einer weiteren Zunahme der Fahrgastzahlen zu rechnen.

Corona in Hessen: Sonderfahrten für Schüler, bei denen noch im April die Schule weitere

Da aber ab dem kommenden Montag (27.04.2020) Hessen schon wieder schrittweise der Schulunterricht startet, bietet die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ zu drei Schulen in Frankfurt ab Montag auch zusätzliche Fahrten an:

Riedschule in Enkheim

Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Integrierten Ganztagsschule Kelsterbach

traffiQ bietet damit für diejenigen Schulen ein zusätzliches Angebot, die im momentan geltenden Fahrplan, der in der Corona-Krise auf den Ferienplan gekürzt wurde, nicht ausreichend angebunden sind.

Coronavirus: Die VGF kontrolliert im Frankfurter Nahverkehr die Maskenpflicht

+++ 13.12 Uhr: Ab Montag (27.04.2020) gilt in Frankfurt und ganz Hessen die Maskenpflicht. Besonders beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sind alle Menschen verpflichtet, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen - egal in welcher Form. Von Montag an und in den kommenden Tagen werden daher Fahrausweisprüfer der VGF in Frankfurt unterwegs sein, um die Mitfahrer auf die Pflicht aufmerksam zu machen.

Die VGF wirbt außerdem auf allen Kanälen für die Maskenpflicht und hat dazu ihr bekanntes Motto „Alle fahren mit.“ zu „Alle fahren mit Maske“ erweitert.

Außerdem wurden alle Fahrerinnen und Fahrer mit Masken ausgestattet. Sie werden sie beim Gang durch die Fahrzeuge oder anderem Kundenkontakt tragen, bei ihrer Arbeit in der abgeschlossenen Fahrerkabine sind sie dazu aber nicht verpflichtet.

Corona in Frankfurt: Altenheim in Niederrad betroffen

+++ 11.22 Uhr: Nun hat das Coronavirus auch ein Altenheim in Frankfurt-Niederrad erreicht. Wie das Unternehmen Alloheim Senioren-Residenzen, das den „Mainpark“ im Schleusenweg betreibt, am Mittwoch (22.04.2020) mitteilte, seien in der vergangenen Woche bei einer 85 Jahre alten Bewohnerin Symptome aufgetreten.

Die Bewohner des Altenheims wurden daraufhin auf das Coronavirus getestet. Die 85-Jährige und zwölf weitere Bewohner seien positiv auf Corona getestet worden.

Frankfurt: Restaurants und Cafés weiter dicht

Erstmeldung vom Donnerstag, 23.04.2020, 10.18 Uhr: Frankfurt - Seit gut vier Wochen ist in Frankfurt nichts mehr, wie es einmal war. Die Straßen sind leerer, Kitas dicht, Restaurants und Cafés geschlossen. Das Kontaktverbot, das vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus* schützen soll, hat das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt.

Corona in Frankfurt: Holpriger Schulstart

Die Schulen in Frankfurt kehren langsam zum Normalbetrieb zurück. Zunächst sollen die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen, erst später sollen die anderen Klassen folgen. Die hygienischen Bedingungen an den Schulen* sind allerdings alles andere als ideal. Viele Schulen fühlen sich in der Organisation des Schulbetriebes während der Corona-Zeit vom hessischen Kultusministerium alleine gelassen.

Corona-Pandemie: Maskenpflicht ab Montag (27. April) in Frankfurt

Ab Montag (27.04.2020) herrscht Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und im Einzelhandel in Frankfurt. „Wir gehen davon aus, dass spätestens nächste Woche die Stadt wieder voller wird und wir deshalb um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nicht herumkommen“, lassen sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung zitieren. „Nach dem Lockdown haben wir jetzt erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus erzielt, dies dürfen wird jetzt nicht aufs Spiel setzen.“

Eine neue Themenseite bündelt alle Informationen und Hinweise der Stadt Frankfurt zum neuartigen SARS-CoV-2 ➡️ https://t.co/bFLrsroq5j #Coronavirus pic.twitter.com/lsCyboBmEM — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) March 13, 2020

Maskenpflicht in Frankfurt: Experten üben Kritik

Nicht alle Experten halten diese Auflage für sinnvoll. Damit eine Schutzmaske andere Menschen vor einer Ansteckung mit Corona schützt, müssen gewisse Hygiene-Standards berücksichtigt werden. Auch der Umgang mit der Schutzmaske sei entscheidend, gibt das Robert-Koch-Institut zu bedenken.

Freibad-Saison in Frankfurt: Start verschiebt sich wegen Corona

Das traditionelle Anschwimmen am 1. Mai in den Freibädern Frankfurts wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie entfallen. Und auch sonst können Schwimmbad-Freunde nicht auf einen normalen Start in die Freibad-Saison hoffen.

Der Flughafen Frankfurt, eines der weltweit wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt, wirkt wie ausgestorben. Der Flughafenbetreiber Fraport hat das Terminal 2 sogar mittlerweile geschlossen, weil die Fluggastzahlen so dramatisch eingebrochen sind. Auch eine der weltweit größten Buchmessen droht im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auszufallen. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, erklärte Sprecherin Kathrin Grün am Dienstag (21.04.2020).

Insgesamt wurden in der Mainmetropole bislang 1096 Menschen positiv auf das Coronavirus* getestet (Stand Dienstag, 23.04.2020). Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 17 Fälle. Zurzeit werden 278 Corona-Patienten aus Frankfurt in Krankenhäusern versorgt - drei mehr als am Montag.