Geboren in unterschiedlichen Jahren: Zwillinge sorgen im Bürgerhospital für eine Überraschung 

Im Bürgerhospital in Frankfurt sind Zwillinge schon an sich ein eher seltenes Phänomen. Aber Noel und Leon sorgen für eine besondere Überraschung.

In Frankfurt werden Zwillinge in zwei unterschiedlichen Jahren geboren

werden in zwei unterschiedlichen Jahren geboren Noel und Leon kommen im Bürgerhospital zur Welt

zur Welt Familie ist überglücklich

Frankfurt - Die Silvesternacht hat im Frankfurter Bürgerhospital auf der Geburtsstation eine seltene Überraschung bereitgehalten. Zwillinge werden geboren, beide sind wohlauf. Das Überraschende? Die Babys sind in unterschiedlichen Jahren geboren.

Frankfurt Bürgerhospital: Babys sorgen für Überraschung auf Geburtsstation

Leon kam am 31. Dezember um exakt 23:24 Uhr auf die Welt, wie das Bürgerhospital Frankfurt in einem Facebook-Post berichtet. Schwester Noel dagegen ließ sich etwas bitten und kam rund eine Stunde später zur Welt – da hatte Frankfurt schon auf das Jahr 2020 angestoßen.

Und die Eltern waren bei der Namensfindung der Zwillinge besonders kreativ. Denn liest man den Namen Leon von hinten, ergibt das den Namen seiner Schwester Noel.

Frankfurt Bürgerhospital: Zwillinge getrennt durch Jahre oder Jahrzehnte?

Das Bürgerhospital Frankfurt nutzte das schöne Ereignis, um all seinen Facebook-Fans einen guten Rutsch zu wünschen. Denn in zwei unterschiedlichen Jahren geboren zu werden und trotzdem Zwillinge zu sein, ist nur natürlich nur an Silvester möglich.

Wie auch einige Medien, sprach das Krankenhaus in Frankfurt auf Facebook allerdings von Zwillingen „geboren in unterschiedlichen Jahrzehnten“. Genaugenommen ist diese Aussage aber falsch. Denn das neue Jahrzehnt beginnt rein formell erst 2021.

So berichtigt auch eine Facebook Nutzerin unter dem Neujahrs-Post des Bürgerhospitals: „Sie sind in verschiedenen Jahren aber nicht Jahrzehnten geboren! Das neue Jahrzehnt beginnt erst 2021. Zur Erklärung: Jahr 1-10 das erste Jahrzehnt! Jahr 11-20 das zweite Jahrzehnt!“

Frankfurt Zwillinge im Bürgerhospital: Leon und Noel werden an Silvester geboren

Ob jetzt im selben Jahr oder Jahrzehnt, Leon und Noel scheint das ziemlich egal zu sein. Auf dem Foto, das kurz nach der Geburt entstanden ist, schlafen die Babys friedlich mit ihren Weihnachtsmützen. Ein Gutes hat die Geburt kurz vor und nach Silvester in jedem Fall für sich: Die Zwillinge aus Frankfurt können gleich zwei Tage am Stück Geburtstag feiern.

Zwillinge aus Großbritannien stellen unterdes viele Forscher vor ein Rätsel. Die Schwestern scheinen gleich, bis auf ein interessantes Detail.

Von Sophia Lother