Kita in Frankfurt brennt: Fahndung führt Ermittler zu jungem Verdächtigen

Frankfurt - Am frühen Samstagabend (29.02.2020) bricht in der Oster-Kita der evangelischen Maria-Magdalena-Gemeinde in Frankfurt-Sachsenhausen ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr löscht den Brand schnell und kann so ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen und weitere Teile der Kita verhindern. Der Polizei Frankfurt ist schnell klar: Das muss Brandstiftung gewesen sein.

Feuer in einer Kita in Frankfurt

Das bestätigen auch mehrere Zeugen, die beobachten konnten, wie gegen 17.45 Uhr zwei Personen über einen Zaun auf das Gelände der Frankfurter Kita kletterten. Dortlegten sie ein Feuer an einer Kommode und einigen Holzbrettern.

Durch die große Hitze wurden mehrere Fensterscheiben der Kita zerstört und der Rauch zog in das Gebäude. Die Kita war zum Glück um diese Zeit leer, sodass das Feuer niemanden verletzte.

Brandstiftung in Frankfurt: Zwei Feuer in einer Woche

Die Zeugen beschreiben die Personen sehr genau, die sie in Frankfurt dabei beobachtet haben, wie sie das Feuer gelegt haben. Männlich, zwischen 10 und 12 Jahre alt, dunkel gekleidet. Die Polizei startet am Montag darauf (02.03.2020) einen Zeugenaufruf.

Nur wenige Stunden nachdem die Pressemitteilung mit der Zeugensuche veröffentlicht wurde, geht der nächste Alarm bei der Feuerwehr Frankfurt ein. Wieder ein Feuer im Bereich der Oster-Kita in Sachsenhausen.

Polizei Frankfurt ermittelt nach dem zweiten Feuer in einer Kita

Die Polizei ermittelt, wertet Zeugenaussagen und Videomaterial aus. Die Ermittlungen tragen zügig Früchte. Ein zehnjähriger Junge aus Frankfurt wird als Tatverdächtiger ausfindig gemacht und gesteht im Beisein seiner Eltern, das Feuer in der Kita gelegt zu haben.

Der Junge sagt aus, dass noch zwei weitere acht und neunjährige Kinder dabei gewesen wären, als er das Feuer legte. Die beiden hätten aber nicht aktiv gezündelt. Die Polizei informiert das Jugendamt in Frankfurt über den Vorfall, dann darf der Junge mit seinen Eltern nach Hause gehen.

Kinder legen Feuer - Frankfurt ist kein Einzelfall

Es ist kein Einzelfall, dass Kinder Feuer legen. Ganz im Gegenteil, fast jede dritte Brandstiftung wird von Kindern und Jugendlichen begangen. Nach Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik Hessen, waren 2019 mehr als 32 Prozent der tatverdächtigen Brandstifter unter 21 Jahre alt.

Junge Brandstifter können für Schäden durch Feuer haftbar gemacht werden

Bei dem Feuer in derFrankfurter Kita ist ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstanden. Doch der Täter ist noch unter 14 Jahre alt und damit nicht strafmündig. Kann er trotzdem dafür verantwortlich gemacht werden? Theoretisch ja - denn zivilrechtlich gelten Kinder schon ab sieben Jahren als deliktfähig.

Sie können also für Schäden, die zum Beispiel durch von ihren verursachte Brände entstehen, haftbar gemacht werden. Natürlich muss in einer solchen Situation immer im Einzelfall geprüft werden, ob das Kind schon selbst beurteilen kann, welche Folgen sein Handeln nach sich ziehen kann und beispielsweise ob ein Erziehungsberechtigter seine Aufsichtspflicht verletzt haben könnte.

Gerade vor ein paar Wochen wurde eine Gruppe Jugendlicher in Frankfurt beobachtet, wie sie ein Auto angezündet haben. Betrachtet man allerdings nur die unter 14-jährigen, sind es schon nur noch knapp über 8 Prozent.