Kind (8) bei Brand allein in Wohnung: Nachbar wird zum Helden

Brand-Alarm für die Feuerwehr Frankfurt: In einer Wohnung in Seckbach ist ein Feuer ausgebrochen. Jetzt laufen Ermittlungen gegen eine fahrlässige Mutter.

In einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt-Seckbach bricht ein Feuer aus.

Ein achtjähriges Kind hält sich allein in der Wohnung auf.

Ein Nachbar wird zum Helden, gegen die Mutter laufen Ermittlungen

Frankfurt – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist am Mittwoch (29.04.2020) ein Kind zu Schaden gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 41 Jahre alte Mutter vergessen, den Herd auszumachen, bevor sie die gemeinsame Wohnung verließ.

Ihr achtjähriger Sohn blieb allein zurück. In Abwesenheit der Mutter brach in der Küche dann das Feuer aus.

Frankfurt: Brand in Seckbach – Kind (8) rettet sich auf Balkon

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte, dass bei dem Brand im Frankfurter Stadtteil Seckbach Schlimmeres passierte. Gegen 12.10 Uhr hörte er Hilferufe vom Balkon der Wohnung, die in der Wilhelmshöher Straße liegt. Der Achtjährige war nach draußen geflüchtet. Drinnen brannten Teile der Küche.

Ein Kochtopf mit Essen hatte sich entzündet, die Flammen griffen auf das Mobiliar über. Der Nachbar holte den Jungen mit einer Leiter von Balkon herunter. In der Zwischenzeit rückte die Feuerwehr Frankfurt an, die das Feuer in der Küche zügig unter Kontrolle brachte.

Frankfurt: Kind bei Brand leicht verletzt – Ermittlungen gegen Mutter

Der Junge wurde bei dem Brand in Seckbach leicht verletzt. Er hatte giftige Rauchgase eingeamtet und kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. In der Mietwohnung entstanden nach Schätzungen der Polizei Frankfurt Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Gegen die Mutter des Jungen laufen nun Ermittlungen. Zum einen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Und zum anderen wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht. Das Brandkommissariat der Polizei Frankfurt geht der Sache nach. Die Wilhelmshöher Straße war für die Dauer der Löscharbeiten eine halbe Stunde lang gesperrt.

