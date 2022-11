Frankfurt: Mehrere Menschen aus brennendem Haus gerettet

Von: Lucas Maier

In Frankfurt sind mehrere Menschen von der Feuerwehr gerettet worden. In einem Haus in Seckbach ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen.

Frankfurt – Ein Brand in Frankfurt ruft in der Nacht zu Dienstag (01. November) die Feuerwehr auf den Plan. In der Hochstädter Straße in dem Stadtteil Seckbach ist gegen 00.15 Uhr ein Brand im ersten Stock eines Wohnhauses entstanden, wie die Feuerwehr mitteilt.

Als die Einsatzkräfte in der Hochstädter Straße ankamen, warteten bereits mehrere Personen auf einem Balkon im zweiten Geschoss auf ihre Rettung. Mit der Drehleiter wurden die Personen aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Frankfurt: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus in Seckbach

Der Brand war in der Küche im ersten Stock des Hauses in Frankfurt ausgebrochen, wie die Feuerwehr schreibt. Das Feuer sei jedoch schnell gelöscht gewesen, so die Einsatzkräfte.

Frankfurt: Feuerwehr rettet mehrere Menschen aus brennendem Gebäude. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Insgesamt mussten zwölf Bewohnerinnen und Bewohner durch den Rettungsdienst betreut werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird noch ermittelt. Die Feuerwehr Frankfurt beendete ihren Einsatz gegen 01.45 Uhr.

Um die Ursache für den Brand zu finden, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Es waren über 50 Feuerwehrfrauen und Männer in der Hochstädter Straße im Einsatz. (Lucas Maier)

