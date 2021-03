Brand im Bahnhofsviertel: Frau vermisst – Rettungskräfte im Großeinsatz

In Frankfurt bricht ein schwerer Brand in einer Wohnung aus. Die Feuerwehr sucht mit zwei großen Trupps nach einer vermissten Person.

Frankfurt – In einer Wohnung im Bahnhofsviertel in Frankfurt ist ein großes Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei Frankfurt berichtet, ging am Sonntag (07.03.2021) gegen 3.20 Uhr ein Notruf ein. Als die Feuerwehr Frankfurt ankam, brannte eine Wohnung im 3. Obergeschoss eines Hauses in der Mainluststraße im Bahnhofsviertel in Frankfurt.

Eine Person wurde vermisst, sodass die Feuerwehr nach ihrem Eintreffen die von dem Brand betroffene Wohnung durchsuchte. Zwei Trupps durchkämmten die brennenden Zimmer unter Atemschutz. Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Schließlich konnte die vermisste Frau von den Rettungskräften ausfindig gemacht und aus der Wohnung gerettet werden.

Brand in Frankfurt: 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt

Der Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie in ein Frankfurter Krankenhaus. Gegen 4 Uhr gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Bei dem Einsatz im Bahnhofsviertel waren insgesamt 50 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen der Feuerwehr Frankfurt und des Rettungsdienstes beteiligt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt die entstandenen Schäden auf etwa 50.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt die entstandenen Schäden auf etwa 50.000 Euro.