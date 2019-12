Hochhaus in Frankfurt brennt: Schaulustige blockieren die Feuerwehr

In Frankfurt steht ein Hochhaus in Brand. Schaulustige blockieren den Einsatz der Feuerwehr.

Brand im Stadtteil Eckenheim in Frankfurt

Vier Wohnungen in Hochhaus in Flammen

Schaulustige blockieren den Einsatz der Feuerwehr

Update vom Mittwoch, 18.12.2019, 15.40 Uhr: Nach dem Brand in einem Hochhaus in Frankfurt beklagt die Polizei, dass die Einsatzkräfte durch Schaulustige behindert wurden. Etwa 80 Menschen hatten sich vor dem Gebäude in der Sigmund-Freud-Straße versammelt. „Die Gruppe entfernte sich erst nach Aufforderung durch die Polizei und schaffte so Platz für die Einsatzfahrtzeuge“, teilt die Polizei Frankfurt mit.

Das Feuer war im achten Stock eines elfgeschossigen Hochhauses ausgebrochen. Vier Wohnungen sind unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 400.000 Euro.

Am Mittwoch (18.12.2019) untersuchten Brandortermittler der Frankfurter Kriminalpolizei den Ort des Feuers. Das endgültige Ergebnis der Untersuchung steht laut Polizei noch aus. Brandstiftung schließen die Ermittler aber schon jetzt aus.

Frankfurt: Brand in Hochhaus – Vier Wohnungen unbewohnbar

Update vom Mittwoch, 18.12.2019, 9.36 Uhr: Die Polizei hat bis jetzt keine weiteren Erkenntnisse zur Ursache des Brandes in Frankfurt-Eckenheim. Da das Feuer auf einer sehr großen Fläche von vier Wohnungen gebrannt hat, werde die Klärung zur Brandursache noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage bestätigte.

Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist weiterhin unklar. Die Feuerwehr war insgesamt sechs Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Frankfurt: Hochhaus in Brand – Ein Mensch verletzt

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 18.28 Uhr: Bei dem Brand eines Wohnhauses an der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt (Stadtteil Eckenheim), ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer war im achten Stock ausgebrochen. Die Ursache des Brandes in Frankfurt steht noch nicht fest, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr in Frankfurt musste das zwölfstöckige Gebäude zwischenzeitlich evakuieren. 150 Menschen waren von dem Brand betroffen. Die ersten Bewohner sind aber mittlerweile in ihre Wohnungen zurückgekehrt.

Die Höhe des Schadens ist aktuell noch unklar. Vier Wohnungen sind unbewohnbar. Die Feuerwehr hat den Einsatzort in Frankfurt während der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Löscharbeiten. Die Feuerwehr setzte mehrere Drehleitern ein.

Brand in Frankfurt: Hochhaus steht in Flammen

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 17:10 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilt, ist das Feuer in dem Wohnhaus in Frankfurt mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern allerdings noch an. Derzeit gibt es anscheinend keine verletzten Personen.

Wir haben das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern an. Derzeit keine verletzen Personen. ^mb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 17, 2019

Erstmeldung vom Dienstag, 17.12.2019, 16:46 Uhr: Frankfurt - In der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt Eckenheim gibt es am späten Dienstagnachmittag (17.12.2019) einen Wohnungsbrand. Die Feuerwehr Frankfurt ist bei dem Brand in Eckenheim mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen worden und ist derzeit noch mit Rettungs- und Löschmaßnahmen beschäftigt.

Brand in Frankfurt Eckenheim: Feuerwehr vor Ort

Der Brand ist laut Angaben der Feuerwehr Frankfurt im achten Obergeschoss eines Wohnhochhauses ausgebrochen.

Ein Wohnungsbrand in der Sigmund-Freud-Straße in #Eckenheim hat die Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen. Es brennt im 8.OG eines Wohnhochhauses. Wir sind vor Ort mit Rettungs und Löschmaßnahmen beschäftigt. ^tg — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 17, 2019

