Brand auf Firmengelände ausgebrochen: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

In Frankfurt-Preungesheim brennt es. Ein Speditionsgebäude steht in Flammen.

Brand in Frankfurt-Preungesheim ausgebrochen

in ausgebrochen Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

vor Ort Speditionsgebäude von den Flammen betroffen

Frankfurt – In Frankfurt-Preungesheim ist am Sonntagnachmittag (07.06.2020) ein Brand in einer Tiefgarage ausgebrochen. Die Feuerwehr warnt vor starker Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. „Die Löscharbeiten sind im Gang“, hieß es auf Twitter. Ein Sprecher der Feuerwehr Frankfurt sagte auf Nachfrage, dass der Brand in einem Speditionsgebäude in Frankfurt-Preungesheim ausgebrochen ist.

Brand in Frankfurt: Rauchwolke über Preungesheim zu sehen

Bilder in sozialen Netzwerken zeigen eine Rauchwolke weit über dem Stadtteil. Die Feuerwehr Frankfurt veröffentlichte über Twitter und die Katastrophen-Warnapp NINA eine Warnung an alle Anwohner, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wegen der #Rauchentwicklung werden Anwohner in #Frankfurt #Preungesheim vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. ^am — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) June 7, 2020

Ob durch den Großbrand in Frankfurt-Preungesheim Gesundheitsgefahr besteht, war zunächst nicht klar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

tvd