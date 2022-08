Beleidigt und mit Stein beworfen: Homophober Angriff in Frankfurt-Bonames

Von: Christoph Sahler

In Frankfurt-Bonames wird ein 25-Jähriger angegriffen. Der Täter beleidigt den jungen Mann homophob und bewirft ihn mit einem Stein.

Frankfurt - In Frankfurt ist es erneut zu einem Angriff auf ein Mitglied der queeren Szene gekommen. Wie die Polizei am Freitag (19. August) mitteilte, wurde ein 25-Jähriger am vorigen Wochenende im Stadtteil Bonames homophob beleidigt und mit einem tischtennisballgroßen Stein beworfen.

Das Opfer befand sich laut Polizeibericht am Sonntag (14. August) mit seinem Partner in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause. Der Täter, der zwischen 25 und 28 Jahren alt gewesen sein soll, befand sich im gleichen Zug und stieg mit den beiden Männern an der Haltestelle Bonames-Mitte aus. Als alle drei Beteiligten zu Fuß in den Ben-Gurion-Ring einbogen, beleidigte der Täter den 25-Jährigen zunächst als „Schwuchtel“. Anschließend habe er einen etwa tischtennisballgroßen Stein aufgehoben und ihn gegen den Kopf des Opfers geworfen. Daraufhin ergriff der Täter die Flucht. Das Opfer blieb unverletzt.

In Frankfurt-Bonames kam es zu einem homophoben Angriff auf einen 25-Jährigen. © Friso Gentsch/dpa

Frankfurt: Wieder Angriff auf queere Szene - Polizei sucht Täter

Den Täter beschreibt die Polizei Frankfurt wie folgt:

25 bis 28 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

gelocktes dunkles Haar

schlanke Statur

heller Kapuzenpullover, kurze Hose

Badesandalen der Marke „Adidas“

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (csa)

Zuletzt kam es im Juli zu einem homophoben Angriff in Frankfurt nahe der Konstablerwache. Auch die queerfeindliche Attacke auf eine Gruppe um die Drag-Queen Ember Remember sorgte im April für Aufsehen in Frankfurt.