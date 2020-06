Tausende demonstrieren  gegen rassistische Polizeigewalt - heute erneut Protest 

Frankfurt solidarisiert sich nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd mit den Opfern von Rassismus und Polizeigewalt. Am Samstag geht der Protest weiter.

Update vom 06.06.2020, 10.00 Uhr:Auch am Samstag findet eine Demonstration gegen rassistische Polizeigewalt statt. Die Organisator*innen rufen zu einem „Silent Protest“ um 14 Uhr am Frankfurter Römer auf. Teilnehmende sollten ein schwarzes Oberteil tragen, heißt es auf dem Internetportal Instagram.



Update vom 05.06.2020, 16.29 Uhr: Rund 3000 Menschen haben am Freitag (05.06.2020) in Frankfurts Innenstadt gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Auslöser für den Protest ist der gewaltsame Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz. Weltweit sorgt der Vorfall für Demonstrationen und Kundgebungen. Bereits am Mittwoch waren etwa 550 bis 600 Menschen in Frankfurt auf die Straße gegangen, um sich mit der Bewegung„Black Lives Matter“ solidarisch zu zeigen. Die Demo in Frankfurt verlaufe friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Die Teilnehmer würden sich auf dem Römerberg an die coronabedingten Abstands- und Mundschutzregeln halten.

Update vom 4.6.2020, 8.26 Uhr: Bei dem Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt am Mittwochnachmittag haben an der Hauptwache in Frankfurt mehrere hundert Menschen in Solidarität mit der #BlackLivesMatter Bewegung demonstriert. Während der Kundgebung kamen vor allem von Rassismus betroffene, schwarze Menschen zu Wort. Es wurde dabei nicht nur dem getöteten George Floyd gedacht, sondern auch Opfern rassistischer Polizeigewalt in Deutschland.

George Floyd: Solidaritätsdemo gegen Rassismus und Polizeigewalt in Frankfurt

Eine der Rednerinnen las eine Liste der Opfer seit den 90er Jahren vor und zeigte damit eindrücklich, wie sehr rassistische Strukturen auch Teil der deutschen Gesellschaft sind. Die Rednerinnen und Redner sprachen auch ihre Anteilnahme gegenüber den schwarzen Geflüchteten aus, die im Mittelmeer ertranken. Die Kundgebung in Frankfurt dauerte mitsamt Schweigeminuten, Erfahrungsberichten, Gedichten und Musik rund drei Stunden.

Mehrere Hundert Anwesende beim Solidaritätsprotest in Frankfurt an der Hauptwache zu den Klängen von Kendrick Lamars „Alright“ pic.twitter.com/DcFimlECuP — Valérie Eiseler (@vallebot) June 3, 2020

Die Menge der Demonstrierenden versuchte während der Kundgebung den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, was sich zwischenzeitlich angesichts der Platzverhältnisse an der Frankfurter Hauptwache schwierig gestaltete. Mit wenigen Ausnahmen trugen alle Anwesenden zudem eine Schutzmaske. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort, hielt sich jedoch rund 200 Meter entfernt am Roßplatz auf. Den Aufruf zur Demonstration hatte die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gestartet.

Demo gegen rassistische Polizeigewalt in Frankfurt

Erstmeldung vom 3.6.2020, 14.11 Uhr: Der Tod des Afroamerikaners George Floyd hat eine globale Welle der Wut, Trauer und Empörung ausgelöst. Der 46-Jährige starb, nachdem ihm ein Polizist sein Knie gegen den Hals drückte.

„I can‘t breathe“, rief er, mit Handschellen gefesselt, doch der Polizist ignorierte ihn und ließ nicht von ihm ab. Die Tat wurde von Augenzeugen auf Video festgehalten und geht seitdem um die Welt. Die Diskussion über Rassismus, genauer rassistische Polizeigewalt, ist nicht nur in den USA wieder neu entbrand.

Für schwarze US-Amerikaner gehört es zum Alltag, von der Polizei bedroht zu werden; Eltern lehren aus Sorge bereits ihre Kinder, wie sie mit dieser Gefahr umzugehen haben. Und wie die Statistik zeigt, ist diese Angst real: Seit 2015 wurden, wie statista.com veröffentlicht, 5.338 Menschen von der Polizei getötet. „Unter den Betroffenen sind insgesamt 1.220 Schwarze - das entspricht 29 Toten je eine Million Menschen dieser Bevölkerungsgruppe. Zum Vergleich: In der weißen Bevölkerung sind es nur zwölf Tote je eine Million Menschen“, heißt es auf der Webseite.

Tod von George Gloyd: Soziale Unruhen und Protest gegen Polizeigewalt

Das wollen viele Menschen nicht mehr hinnehmen und gehen seit dem 25. Mai, als George Floyd in Minneapolis Opfer von rassistischer Polizeigewalt wurde, in den USA auf die Straße. Doch nicht nur dort. Am Dienstag (02.06.) demonstrierten 60.000 Menschen in Paris, Proteste sind bundesweit und ebenso in Frankfurt am Main angekündigt. So am Mittwoch, 03.06., um 17 Uhr an der Hauptwache, organisiert von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Migrantifa Hessen. Youth Against Racism ruft am Freitag, 05.06., um 14 Uhr an der Alten Oper zur Demo auf. Am Samstag, 06.06., ist eine Silent Demo am Hauptbahnhof angekündigt.

Denn rassistische Polizeigewalt haben die USA nicht exklusiv. Auch in Deutschland werden Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe von der Polizei häufig anders und diskriminierend behandelt, wie Racial Profiling oder verdachtsunabhängige Personenkontrollen zeigen.

Rassistische Polizeigewalt auch in Deutschland - Demo in Frankfurt

Nach wie vor ist auch der Tod des Asylsuchenden Oury Jalloh, der sich in Gewahrsam befand und im Januar 2005 mit fixierten Händen und Füßen tot in seiner Zelle aufgefunden wurde, nicht geklärt. Der Fall wurde zu den Akten gelegt.

Unter dem Hashtag #beiunsauch machen Opferberatungen und Netzwerke Schwarzer Menschen auf die Probleme hier in Deutschland aufmerksam.

Im Zuge der Wut nach dem Tod von George Floyd war auch die Aufruhe groß, als sämtliche deutsche Talkshows ausschließlich weiße Gäste einluden, um über das Thema zu sprechen.

BeiProtesten gegen Polizeigewalt in den USA wird ein junger Schwarzer in der texanischen Stadt Austin von der Polizei schwer verletzt. Auch Helfer werden beschossen.