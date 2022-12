Dreiste Masche: Betrüger veranstalten Fake-Messe in Frankfurt und beklauen Senioren

Von: Jana Ballweber

Gerade ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Betrügern. In Frankfurt haben es zwei Männer jetzt mit einer ganz miesen Masche versucht.

Frankfurt - Mit einer besonders dreisten Masche versuchten Betrüger in der vergangenen Woche, Frankfurter Seniorinnen und Senioren den Schmuck aus der Tasche zu ziehen. Sie erfanden eine angebliche „Messe“ in einem Hotel in der Europaallee in Frankfurt und gaben vor, Pelze, Schmuck, Gold und andere Wertgegenstände ankaufen zu wollen.

Wie die Polizei berichtet, bewarben die Betrüger die Messe sogar in einem regionalen Wochenblatt. Doch die Managerin des Hotels wurde schnell misstrauisch und informierte die Polizei über die Messe, für die die mutmaßlichen Betrüger für eine knappe Woche den Tagungsraum gemietet hatten.

Senioren gehen Betrügern bei Fake-Messe in Frankfurt auf den Leim

Die Beamten beobachteten das Geschehen im Hotel zunächst unauffällig in zivil. Immer wieder sahen sie, wie ältere Menschen mit Koffern oder Taschen das Hotel betraten und sich nach der Messe erkundigten. Der Veranstalter sprach auch selbst gezielt ältere Menschen in der Hotellobby an und führte sie in den Tagungsraum.

Die Polizei konnte gerade noch verhindern, dass eine Frau in Frankfurt Opfer von Trickbetrügern wurde. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Als die Polizei die Besucher befragte, stellt sich heraus, dass die Veranstalter überhaupt kein Interesse an den mitgebrachten Pelzen gezeigt hatten. Stattdessen hatten sie sich immer wieder nach Schmuck und Edelmetallen erkundigt.

Frau wird in Frankfurt beinahe Opfer von Betrügern: Polizei greift gerade noch rechtzeitig ein

Bei einer 66-jährigen Frau schien die Masche der Betrüger dann endlich aufzugehen. Sie verließ mit einem 22-Jährigen, der sich als Ankäufer ausgab, das Hotel. Beide fuhren zur Frau nach Hause, wo sie gemeinsam die Wohnung betraten. Als der 22-Jährige wieder herauskam, kontrollierte ihn die Polizei - und wurde prompt fündig.

Neben einer Armbanduhr im Wert von 11.000 Euro und 13.000 Euro Bargeld trug der Mann auch einen kleinen Plastikbeutel mit Goldschmuck bei sich. Goldschmuck, für den er der Frau, wie später herauskam, gerade einmal 100 Euro Bargeld gegeben habe - mit der Behauptung, der Schmuck sei ohnehin nichts mehr wert.

Festnahme in Frankfurt: Betrüger zahl Opfer nur 100 Euro für Goldschmuck im Wert von 1900 Euro

Eine Lüge, wie sich herausstellte, als die Polizei den Schmuck später von einem Goldhändler prüfen ließ. Der angeblich wertlose Schmuck war in Wirklichkeit etwa 1900 Euro wert. Die Polizei nahm sowohl den 22-jährigen Ankäufer sowie den 36-jährigen Veranstalter der Fake-Messe fest. Sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Immer wieder werden vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer von Betrügern, die sie um ihren Schmuck oder ihr Bargeld bringen. Der sogenannte Enkeltrick ist dabei besonders beliebt - und leider immer noch in vielen Fällen erfolgreich. Auch im Netz gehen immer wieder Menschen Betrügern auf den Leim. (Jana Ballweber)