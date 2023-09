Stromschlag: Bahn-Mitarbeiter bei Gleisarbeiten in Frankfurt schwer verletzt

Von: Max Schäfer

Nach dem Unfall bei Arbeiten an der Oberleitung in Frankfurt ermittelt die Bundespolizei, wieso diese noch unter Strom stand. © 5VISION.NEWS

Bei Arbeiten an einer Strecke in Frankfurt verletzt sich ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn schwer. Er muss in ein Krankenhaus.

Frankfurt – Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hat sich am Montagmorgen, 4. September, schwer verletzt. Bei Arbeiten an einem Gleis der Neu-Isenburger Schneise in Richtung Frankfurt erlitt der 59-Jährige einen Stromschlag. Davon berichtet die Bundespolizei Frankfurt. In Folge des Unfalls brachten ihn Rettungskräfte in ein Offenbacher Krankenhaus.

Bei Reperatur an Oberleitung in Frankfurt: Bahnmitarbeiter verletzt sich schwer

Drei Kollegen des Verletzten waren ebenfalls vor Ort und standen wegen des Unfalls unter Schock. Ein Kriseninterventionsteam habe sie betreut, berichtet die Bundespolizei. Die Bahnarbeiter waren mit der Reperatur der Oberleitung beschäftigt.

Warum die Leitung trotz der geplanten Arbeiten an diesem Gleis unter Strom stand, ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Frankfurt. Der Zugverkehr war durch den Unfall nicht betroffen. Dieser ereignete sich an einem Nebengleis.

Anders war es bei einem ähnlichen Unfall an einer Bahnbrücke in Frankfurt. Der Zugverkehr musste deshalb eingestellt werden. (ms)