Fall bei „Aktenzeichen XY“: Trickbetrüger in Frankfurt auf Beutezug – mit dreisten Maschen

In Frankfurt werden zwei gefährliche Trickdiebe öffentlich gesucht. Die Polizei hofft auf neue Hinweise in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch. Es gibt auch eine Belohnung.

Frankfurt – Zu dem versuchten Trickdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus in der Bornheimer Landwehr in Frankfurt kam es bereits am Morgen des 16.12.2020. Das Täterpaar hatte versucht, eine 84-Jährige mit dem sogenannten Wohnungszugangstrick zu bestehlen. Als zwei Zeugen – die 52-jährige Tochter der Rentnerin und eine 46-jährige Hausbewohnerin – einschritten, wurden sie von den beiden Tätern attackiert: Die Tochter wurde eine Treppe hinuntergestoßen, die 46-Jährige mit einem Schraubenzieher verletzt. Bringt „Aktenzeichen XY..“ die Polizei in Frankfurt nun auf die Spur der Trickdiebe?

Die Kriminalpolizei fahndet mit Lichtbildern öffentlich nach den Tätern, die seit dem Jahr 2017 für eine Reihe von weiteren Taten infrage kommen. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt nun eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Verdächtigen führen, ausgesetzt. Bereits seit Mai 2017 werden dem unbekannten Täterpaar laut Polizei Frankfurt über 30 Taten zugeschrieben, bei denen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von knapp einer halben Million Euro erbeutet wurden.

Frankfurt: Trickdiebe gehen arbeitsteilig vor – bringt „Aktenzeichen XY“ Aufklärung?

Laut Angaben der Polizei Frankfurt gehen die Täter arbeitsteilig vor. Die Frau gebe sich dabei als Mitarbeiterin einer Institution (Johanniter, Stadt, Altenhilfe, Pflegedienst) aus und gewinne so zunächst das Vertrauen ihrer Opfer. Nach dem Einlass in deren Wohnungen folge kurz darauf der Mann unter gleicher Legende, welcher dann eine vermeintliche „schlechte Nachricht“ über angebliche Beschwerden im Haus überbringe. Mit der Begründung, den Zustand der Wohnung sowie die Zahlungsfähigkeit der Opfer prüfen zu müssen, würden diese gebeten, ihre Geldverstecke in der Wohnung zu zeigen. Während der Mann sich verabschiede, verwickele die Frau die Opfer erneut in ein Gespräch. In dieser Zeit stehle der Mann dann Wertsachen aus den kurz zuvor gezeigten Verstecken.

Im Jahr 2020 variierten laut Informationen der Frankfurter Polizei die Tathandlungen. Dort trat lediglich die Frau offen auf, lotste die Opfer in die Badezimmer und lenkte diese dort für ein paar Minuten ab, während sich der Mann an den Wertsachen bediente.

Trickdiebe in Frankfurt: ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ thematisiert Fall am Mittwoch

Der Fall wird am Mittwochabend (10.03.2021) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ thematisiert. Mit dieser bundesweiten Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise das gesuchte Täterpaar. Die Verdächtigen sollen im Frühjahr 2020 auch in Nürnberg ähnliche Taten verübt haben. Am Sendetag ist für neue Hinweise zu den Trickdieben von Frankfurt eine Hotline mit der Rufnummer 069/755 52499 eingerichtet.

Der Mann wird laut Angaben der Polizei wie folgt beschrieben:

ist circa 65-70 Jahre alt

hatte in der Vergangenheit graue Haare

trug in der Vergangenheit einen grauen Rahmenbart

trug in der Vergangenheit einen grauen Hut, eine Brille mit goldener Fassung, ein weiß-blau-kariertes Hemd, einen blauen Mantel, eine graue Hose, graue Schuhe und weiße Handschuhe

trug in der Vergangenheit einen circa 15 cm langen Schraubendreher mit rotem Griff bei sich

Die Frau wird von den Beamten wie folgt beschrieben:

ist circa 65 Jahre alt

hat graue, schulterlange Haare

trug in der Vergangenheit eine graue Strickmütze, einen roten Schal, einen blauen Mantel, eine schwarze Hose und schwarze Stiefel

