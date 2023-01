Dietzenbach: Einsatz der Feuerwehr bei Brand in Tankstelle

Von: Diana Rissmann

Die Feuerwehren Dietzenbach und Rödermark wurden am Samstag (07. Januar) gegen 18 Uhr zu einem Brand einer Tankstelle in der Justus-von-Liebig-Straße in Dietzenbach alarmiert. Aus dem Büro der dortigen Shell-Tankstelle drang zu diesem Zeitpunkt bereits dichter schwarzer Brandrauch. Die Kassiererin konnte den Verkaufsraum noch unverletzt verlassen. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

1 / 25 Einsatz der Feuerwehr in Dietzenbach: In einem Tankstellengebäude war ein Feuer ausgebrochen. © 5VISION.NEWS

