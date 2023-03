Foto kursiert auf Reddit: Shrek-Kornkreis auf Feld bei Darmstadt

Von: Maibrit Schültken

Ein Bauer aus Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) kreiert ein Maislabyrinth in Form von Shrek. Mehr als ein halbes Jahr danach begeistert das Bild auf Reddit.

Frankfurt – Der grüne Oger und seine Frau sorgen aktuell für allerlei Aufsehen - und das nicht etwa auf der Leinwand. Die Aufnahme eines ominösen Kornkreises erschien vor ein paar Tagen auf Reddit. Ein „Kreis“ war es dabei aber nicht wirklich, vielmehr die Umrisse der Figuren von Shrek, Fiona und dem Esel auf einem Feld in Weiterstadt, im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Viele Redditer reagieren mit Skepsis oder Humor. Woher kommt dieses Bild auf einmal, ist es überhaupt echt? Wer ist dafür verantwortlich? Immer wieder tauchen Behauptungen auf, Kornkreise seien durch Aliens erschaffen und damit der Beweis für übernatürliche Existenz. Auch in den Kommentaren des Shrek-Bildes wird diese Idee ironisch aufgegriffen. Die Frage hält sich auch hier: Was möchten sie uns bloß mitteilen?

Der Kornkreis in Form von Shrek begeistert auf Reddit © Hintergrund: Screenshot Google Maps, Vordergrund: Reddit

Keine Außerirdischen, stattdessen ein Bauer aus Weiterstadt

Shrek im „O den gerwald“, wie ein Reddit-User ihn nennt, entstammt aber (leider?) nicht der Hand von Außerirdischen, sondern vielmehr der des Bauern Lipp aus Weiterstadt. Er formte sein 40.000 Quadratmeter großes Maislabyrinth nach der Filmfigur, um mehr Besucher anzulocken. Mittlerweile sind wir näher am nächsten Sommer, als am vergangenen und dennoch begeistert Shrek erneut das Internet. Dass man mal über Weiterstadt auf Reddit liest, damit hat in den Kommentaren niemand gerechnet.

Bauer Lipp informiert auf Facebook über die kommenden Termine seines Maislabyrinths in Weiterstadt. Shrek gibt es mittlerweile nicht mehr, dafür wird es im Oktober schaurig. Kurz vor Halloween, am 29. Oktober, veranstaltet er ein Grusellabyrinth. (Maibrit Schültken)

