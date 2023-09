Drogenspürhund Amon lässt Schmuggler auffliegen: Große Menge Koks aus zwei Stoffkoffern beschlagnahmt

Von: Christoph Sahler

Teilen

Ein Routinecheck am Flughafen Frankfurt nimmt eine unerwartete Wendung als ein Drogenspürhund Kokain im Wert von 450.000 Euro entdeckt.

Frankfurt – Drogenspürhund Amon hat am Freitag, 25. August, am Flughafen Frankfurt eine entscheidende Rolle bei der Beschlagnahmung von 6 Kilogramm Kokain gespielt. Der braune Deutsch-Kurzhaar zeigte bei der Kontrolle auf zwei schwarze Stoffkoffer aus São Paulo (Brasilien) an. Die berichtete das Hauptzollamt Frankfurt nun.

Die anschließende Röntgenkontrolle offenbarte Unregelmäßigkeiten in den Rücken beider Koffer. Bei der detaillierten Untersuchung dieser Bereiche kam ein weißes Pulver zum Vorschein. Ein daraufhin durchgeführter Rauschgiftschnelltest bestätigte den Verdacht: Es handelte sich um Kokain.

Drogenspürhund Amon an den Koffern, in denen das Kokain gefunden wurde. © Hauptzollamt Frankfurt am Main

Koffer aus Brasilien lassen Drogenspürhund am Flughafen Frankfurt anschlagen – 6 Kilo Kokain geschmuggelt

„Die Gesamtmenge des sichergestellten Rauschgifts betrug sechs Kilogramm“, erklärte Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt. Der Straßenverkaufswert des beschlagnahmten Kokains beläuft sich auf etwa 450.000 Euro. Der mutmaßliche Schmuggler, ein 57-jähriger Mann, wurde vor Ort vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

Zwischenfall bei einem Flug mit knapp 200 Menschen in Richtung Flughafen Frankfurt: Plötzlich muss die Lufthansa-Crew eine Luftnotlage erklären.